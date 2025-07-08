Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn

Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn Kim Tae Hee đã chính thức có màn ra mắt ở thị trường Hollywood tại buổi công chiếu toàn cầu của loạt phim Butterfly diễn ra ở New York mới đây.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội Hàn lẫn quốc tế xôn xao sau sự kiện không phải là vai diễn đầu tay của cô ở thị trường quốc tế, mà là nhan sắc gây sốc đến mức khó nhận ra.

Xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy đen trễ vai thanh lịch, Kim Tae Hee vẫn giữ được thần thái nhẹ nhàng và dáng vẻ thanh thoát thường thấy. Nhưng ở những bức ảnh cận mặt do phóng viên chụp, nhiều khán giả đã phải dụi mắt liên tục vì không tin nổi đó là biểu tượng sắc đẹp đình đám một thời của Hàn Quốc.

Gương mặt lộ rõ nếp nhăn nơi khóe miệng và đuôi mắt, vết chân chim hiện rõ mỗi khi cô cười, bọng mắt cũng to lên thấy rõ dưới ánh đèn flash. Không chỉ gương mặt, vóc dáng nhỏ nhắn của Kim Tae Hee cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Khi đứng cạnh dàn cast quốc tế trong buổi công chiếu, nữ diễn viên trông khá lọt thỏm và nhạt nhòa.