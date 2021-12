Nhận quà tặng 55 triệu đồng, 2 công chức bị khiển trách

Your browser does not support the audio element.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong kỳ có 2 trường hợp công chức nhận quà trái quy định, bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố phát hiện và đã nộp lại quà tặng giá trị 55 triệu đồng. Cơ quan quản lý, sử dụng công chức đã có quyết định xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với 2 công chức vi phạm.