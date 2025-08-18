Nhãn hàng xin lỗi gấp trong đêm vì mời Negav

Sáng 18/8, một nhãn hàng dành riêng cho phụ nữ ra thông báo bổ sung về việc chọn Negav làm khách mời đặc biệt tại một sự kiện.

Nhãn hàng thừa nhận việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị thương hiệu theo đuổi, tiếp tục xin lỗi vì khiến dư luận bức xúc và thất vọng.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm”, thông báo nêu rõ.