Nhận định U23 Việt Nam vs Singapore: Khốn khổ vì Covid-19

Theo tôi được biết, anh ta là con trai thứ 3 của cựu danh thủ Singapore Fandi Ahmad”,HLV Đinh Thế Nam đánh giá.

Vượt qua những khó khăn từ dịch Covid-19 và không có có đầy đủ lực lượng, U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, sẵn sàng cho trận ra quân với mục tiêu giành chiến thắng.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore diễn ra vào lúc 19h ngày 19/2 trên SVĐ Prince.

Huy Phong