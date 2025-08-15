Nhận định Liverpool vs Bournemouth: Khai hội Ngoại hạng Anh

Trong lúc các đối thủ cạnh tranh như Man City hay Arsenal "tự bắn chân mình", Liverpool với nguồn cảm hứng Salah xứng đánh giành danh hiệu quốc nội lần thứ 20 trong lịch sử.

Mức chi tiêu chưa từng có trong hè 2025 cho thấy, Lữ đoàn đỏ không muốn mất đi vị thế số 1 của mình ở sân chơi Premier League.

Kerkez có dịp tái ngộ đồng đội cũ - Ảnh: W.S.B

Tuy nhiên, thách thức với thầy trò Arne Slot rất lớn. Điều đó vừa được thể hiện trong trận tranh siêu cúp Anh, dù Liverpool hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của tân binh Ekitike và Frimpong.

Crystal Palace đã vùng lên dữ dội, tận dụng triệt để những sai sót dưới hàng thủ The Kop, trước khi kết liễu đối thủ trên chấm luân lưu.