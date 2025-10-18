Nhận định Hà Nội FC - Ninh Bình: Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng?

Vòng 7 V-League 2025/2026 hứa hẹn mang đến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hà Nội FC và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy – nơi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua nhóm đầu bảng.

Sau 6 vòng đấu, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng với 14 điểm, hơn CAHN đúng 1 điểm và là một trong ba đội còn giữ mạch bất bại, bên cạnh CAHN và Thể Công Viettel. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Thủ đô lần này hứa hẹn đầy thử thách khi HLV Albadalejo Castano Gerard không có lực lượng mạnh nhất. Geovane bị treo giò, còn Châu Ngọc Quang dính chấn thương. Phong độ của đội bóng cố đô cũng đang chững lại với hai trận hòa liên tiếp trước Hải Phòng và Thể Công Viettel.

Hà Nội FC đại chiến Ninh Bình.

Thống kê đối đầu trước vòng 7 cho thấy, Hà Nội FC và Ninh Bình đang khá cân bằng với cùng 3 chiến thắng, 6 trận hòa và 3 thất bại. Điều này càng khiến màn so tài tại Hàng Đẫy trở nên đáng chờ đợi hơn.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC đang lấy lại nhịp thi đấu khi thắng hai trận liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 6. Đây cũng là trận ra mắt của HLV Harry Kewell tại V-League, đồng thời đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) – người hứa hẹn mang tới làn gió mới trong lối chơi tấn công của đội bóng Thủ đô.

Đỗ Hoàng Hên sẵn sàng ra sân ở trận đấu này.

Nếu giành trọn 3 điểm, Hà Nội FC sẽ rút ngắn khoảng cách với chính Ninh Bình xuống còn 3 điểm và mở ra cơ hội chen chân vào nhóm dẫn đầu. Ngược lại, Ninh Bình cần ít nhất một kết quả hòa để giữ vững ngôi đầu trước áp lực từ CAHN – đội chỉ phải gặp SLNA ở vòng này.

Chia sẻ trước trận đấu, hậu vệ Xuân Mạnh đánh giá cao đối thủ: “Tôi nghĩ Ninh Bình là một tập thể rất đoàn kết. Từ hàng phòng ngự đến tiền đạo, họ di chuyển linh hoạt và có tinh thần chiến đấu cao. Tôi đề cao tính tập thể của đội bóng này”.

Tuy nhiên, anh cũng khẳng định quyết tâm của đội nhà: “Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn vì Ninh Bình đang có phong độ tốt và sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Nhưng với huấn luyện viên mới, tôi tin toàn đội sẽ thi đấu với khát khao lớn để giành chiến thắng”.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình tại vòng 7 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 19h15 tối nay (18/10) trên sân Hàng Đẫy. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.