Nhận định Fulham vs Arsenal: Khó cản bước Pháo thủ

Xóa bỏ lời nguyền trong 3 trận gần nhất, Arsenal đã vượt ải thành công ở St James' Park, trả thù Olympiakos - đối thủ khó chịu đến từ Hy Lạp và tránh được thất bại trước West Ham.

Nhân lúc Liverpool sảy chân, đoàn quân HLV Mikel Arteta leo lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh - vị trí xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các Pháo thủ kể từ đầu mùa.

Arsenal đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: Sky Sports

Chỉ kém Man City số bàn thắng và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Premier League, Arsenal còn cho thấy chiều sâu đội hình ấn tượng, trong bối cảnh nhiều trụ cột dính chấn thương.

Làm khách tại Craven Cottgae hôm nay (23h30 ngày 18/10), thầy trò Arteta tràn đầy tự tin bởi họ duy nhất một lần bại trận trong 18 cuộc đối đầu gần nhất với các đội bóng cùng thành phố London.