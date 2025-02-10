Nhận định Eastern vs Nam Định: Chiến thắng để khẳng định tham vọng

Vào lúc 17h hôm nay 2/10, CLB Nam Định sẽ có trận đấu thứ hai vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/2026 trên sân của Eastern (Hong Kong, Trung Quốc).

CLB Nam Định được sử dụng ngoại binh không giới hạn ở Cúp C2 châu Á. (Ảnh: AFC).

Trong ngày ra quân, đại diện Việt Nam đã đánh bại Ratchaburi (Thái Lan) 3-1 trong khi Eastern thất thủ 1-3 trên sân của Gamba Osaka.

Xét về thực lực, CLB Nam Định được đánh giá cao hơn dù phải thi đấu trên sân khách, Ngoài ra, đây là màn đọ sức không giới hạn ngoại binh nên chắc chắn thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ tận dụng tối đa điều lệ để ra sân với nhiều cầu thủ ngoại nhất có thể nhằm chiếm ưu thế và hướng tới chiến thắng, để phần nào đó quên đi chuỗi trận bết bát vừa qua ở V-League.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Qua những phân tích chiến thuật, chúng tôi đã nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của đối phương. Mặt cỏ tại sân Mong Kok có sự khác biệt so với sân thi đấu của chúng tôi. Năm ngoái, chúng tôi đã từng thi đấu trên sân này và biết được những khó khăn nhất định. Dẫu vậy, tôi nghĩ đây không phải trở ngại quá lớn và toàn đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất".

Eastern thua lượt đầu tiên nhưng đã có những phút giây khá ấn tượng trước Gamba Osaka. (Ảnh: AFC).

Về phần đội chủ nhà Eastern, đội bóng này là đội giành chức vô địch Hong Kong FA Cup mùa giải 2024/2025. Trong đội hình của Eastern có nhiều tuyển thủ Hong Kong, Trung Quốc như Yapp Hung Fai, Leung Chun Pong hay cầu thủ nhập tịch Manolo Bleda. Ngoài ra đội bóng này còn sở hữu 10 ngoại binh đến từ khắp nơi trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Brazil. Trong lượt trận đầu tiên, Eastern dù thua Gamba Osaka nhưng đã để lại ít nhiều dấu ấn khi là đội dẫn trước.

Trận đấu giữa Eastern và Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 trên SVĐ Mong Kok. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.