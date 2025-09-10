Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Nepal: Không còn đường lùi

Vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang bước vào giai đoạn quyết định, và với ĐT Việt Nam, hai trận đấu liên tiếp gặp ĐT Nepal mang ý nghĩa không khác gì những “trận chung kết sớm”.

Sau hai lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik mới giành được 3 điểm, đứng thứ hai bảng F và buộc phải thắng cả hai lượt trận tới nếu muốn nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Sức ép là rất lớn, nhưng đó cũng là động lực để đội tuyển tái khẳng định vị thế của mình ở đấu trường châu lục.

ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu rất quan trọng với ĐT Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam sau những trận đấu thử nghiệm hồi tháng 9 với CLB CAHN và CLB Nam Định đã phần nào định hình bộ khung chiến thuật, một lối chơi chú trọng kiểm soát bóng, luân chuyển nhanh và pressing tầm cao.

Ở đợt tập trung lần này, dù Quang Hải phải rút lui vì chấn thương, đội tuyển vẫn giữ được chiều sâu đáng kể nhờ sự trở lại của Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến. Bên cạnh đó, Tuấn Hải cũng đang có phong độ cao sau những màn trình diễn tốt trong màu áo Hà Nội FC.

Trong trận đấu với Nepal tới đây, Văn Lâm gần như chắc suất bắt chính trong khung gỗ của ĐT Việt Nam. Sự ổn định và kinh nghiệm của thủ môn thuộc biên chế Ninh Bình FC vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy. Cả Nguyễn Filip lẫn Đình Triệu đều không góp mặt ở đợt tập trung này, nên lựa chọn của HLV Kim Sang Sik là khá rõ ràng.

Tại hàng phòng ngự, bộ ba Hiểu Minh - Duy Mạnh - Tiến Dũng được xem là phương án tối ưu nhất. Bùi Tiến Dũng đang thể hiện phong độ cao trong màu áo Thể Công Viettel, trong khi Duy Mạnh là nhân tố giàu kinh nghiệm, có khả năng chỉ huy hàng thủ. Hiểu Minh - gương mặt nổi bật từ U23 Việt Nam - mang đến sự năng động và sức trẻ, giúp hệ thống phòng ngự có thêm tính linh hoạt khi cần chuyển trạng thái.

Trong khi đó, tuyến giữa là nơi được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt. Hoàng Đức và Đức Chiến là bộ đôi có sự bù trừ hoàn hảo, một người giàu sức mạnh, tranh chấp tốt, người còn lại sáng tạo, giàu khả năng phát động.

Hai hành lang biên nhiều khả năng sẽ do Cao Pendant Quang Vinh và Tiến Anh đảm nhiệm. Quang Vinh đang chơi ấn tượng trong vai trò wing-back trái, vừa chắc chắn trong phòng ngự vừa có khả năng tạo đột biến ở phần sân đối phương. Trong khi đó, Tiến Anh được tin tưởng ở cánh phải, nơi anh có thể kết hợp cùng Hoàng Đức để tạo thành các pha phối hợp trung lộ - biên uyển chuyển.

Đáng chú ý nhất, hàng công là điểm tựa lớn cho niềm tin chiến thắng của ĐT Việt Nam. Bộ ba Tuấn Hải - Tiến Linh - Đình Bắc được xem là phương án tấn công chủ lực. Tiến Linh với kinh nghiệm và khả năng dứt điểm đa dạng, vẫn là lựa chọn số một ở vai trò trung phong. Hai cầu thủ chạy cánh mang đến hai phong cách khác nhau: Tuấn Hải chơi năng nổ, sẵn sàng pressing và kết nối lối chơi, trong khi Đình Bắc là mũi khoan trẻ trung, giàu tốc độ và kỹ thuật, có thể tạo ra sự đột biến trong những pha đối mặt.

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận với ĐT Nepal. (Ảnh: VFF)

Với dàn nhân sự này, HLV Kim Sang Sik có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 tùy tình huống. Điểm mạnh của ĐT Việt Nam vẫn nằm ở khả năng chơi bóng ngắn, kiểm soát trung tuyến và khai thác tốt những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, hạn chế vẫn còn khi các cầu thủ chưa thật sự ăn khớp trong hệ thống mới, đặc biệt là khâu kết nối giữa tuyến giữa và hàng công đôi khi còn thiếu mạch lạc.

Phía đối diện, ĐT Nepal không được đánh giá cao về đẳng cấp, nhưng họ sở hữu lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu rất cao. ĐT Việt Nam cần đặc biệt cẩn trọng với những pha bóng cố định và các tình huống tạt cánh đánh đầu - điểm mạnh nổi bật của ĐT Nepal. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý và tránh mất bóng ở phần sân nhà sẽ là chìa khóa để hạn chế tối đa rủi ro.

Ở trận đấu tới đây, với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ và hướng tới một chiến thắng cách biệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh buộc phải thắng, áp lực tâm lý có thể khiến các cầu thủ chơi căng cứng ở giai đoạn đầu trận. Nếu sớm khai thông thế bế tắc, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể hướng tới trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ Nepal.