Nhận định ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam: Thời cơ cho những gương mặt trẻ

Hôm nay 14/10, ĐT Việt Nam sẽ có trận lượt về với ĐT Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Theo dự kiến ban đầu, trận đấu này diễn ra trên sân vận động ở Nepal nhưng do quốc gia này không có sân đấu đạt chuẩn AFC nên màn so tài giữa hai đội đã được dời về sân Thống Nhất (TP.HCM). Ở lượt đi cách đây 5 ngày, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Ảnh: TH.

Theo cục diện bảng đấu trước lượt trận ngày 14/10/2025, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 3 trận đã đấu. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng Lào 5-0, thua Malaysia 0-4 và sau đó là trận thắng 3-1 trước ĐT Nepal cách đây ít ngày.

Trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2027 chỉ chọn đội nhất bảng vào VCK và xét ưu tiên hiệu số đối đầu trước, ĐT Việt Nam đang gặp bất lợi rất lớn.

Tuy nhiên, tình thế có thể thay đổi nếu như ĐT Việt Nam được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi với ĐT Malaysia. Mới đây FIFA đã ra án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch không đúng luật của ĐT Malaysia ở trận đấu hồi tháng 6. Nếu AFC tiếp tục thống nhất với FIFA và ra án phạt xử thua 0-3 hoặc loại ĐT Malaysia khỏi giải đấu, ĐT Việt Nam gần như sẽ chắc chắn có được tấm vé lọt vào VCK Asian Cup 2027.

Dù vậy, tính đến thời điểm 2 ngày trước khi trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, vẫn chưa có án phạt nào được AFC đưa ra cho ĐT Malaysia trong vụ việc này. Vì thế, trước khi nghĩ đến viễn cảnh hưởng lợi từ yếu tố khách quan, ĐT Việt Nam vẫn cần tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt là chiến thắng trước ĐT Nepal trong trận lượt về.

Đây cũng là mục tiêu mà HLV Kim Sang Sik đã đề ra sau khi kết thúc trận lượt đi, trận đấu mà ĐT Việt Nam gặp một số khó khăn nhất định dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Sau những gì đã diễn ra ở trận đấu tại sân Bình Dương, chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhìn nhận ra những điểm hạn chế mà các học trò đã mắc phải.

Sẽ có những cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội tối nay. (Ảnh: TH).

Ở trận đấu hôm 9/10, HLV Kim Sang Sik đã ưu tiên sự thận trọng trong một thế trận cần phải thắng để bám đuổi Malaysia và điều tương tự có thể sẽ lặp lại trong màn tái đấu với ĐT Nepal ngày 14/10 tới khi cục diện bảng đấu vẫn chưa có gì thay đổi.

Sẽ khó có chuyện ông Kim tung ồ ạt các nhân tố của U23 Việt Nam vào sân thử sức ngay từ đầu khi 3 điểm vẫn là mục tiêu tối thượng của ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, một số sự điều chỉnh nhẹ ở từng vị trí hoặc tung các cầu thủ trẻ, nhân tố mới vào sân ở những thời điểm cụ thể là điều có thể xảy ra.

Về phần ĐT Nepal, họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Limbu do đã nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi. Dù vậy HLV Matt Ross của đại diện Nam Á vẫn tự tin rằng đội bóng của ông đã có những sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng gây khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10/2025 trên sân Thống Nhất ở TP.HCM. Màn so tài này sẽ được trực tiếp trên các nền tảng của truyền hình FPT Play. Báo Điện từ Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.