Nhận định Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel tại bán kết Cúp Quốc gia

Do đó, mục tiêu của họ chắc chắn là vô địch Cúp Quốc gia. Nếu đánh bại Công an Hà Nội, Thể Công Viettel sẽ gặp đội thắng trong cặp Sông Lam Nghệ An – Bình Dương ở chung kết.

Trên hành trình vào bán kết Cúp Quốc gia năm nay, Công an Hà Nội đã lần lượt đánh bại hai đội bóng khó chơi là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng. Trong khi đó, Thể Công Viettel có hành trình dễ thở hơn, khi vượt qua đội hạng Nhất PVF-CAND và Hoàng Anh Gia Lai đều trên sân nhà.

Tại V.League mùa qua, hai đội đã tạo nên hai trận đấu kịch tính khi gặp nhau. Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 2-1 trên sân nhà nhưng thua 1-2 trên sân khách. Còn tính rộng ra ở 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Thể Công Viettel chiếm ưu thế với 4 trận thắng, 1 trận thua.