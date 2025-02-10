Nhận định CLB CAHN vs Taipo: 3 điểm là bắt buộc

Vào lúc 19h15 hôm nay 2/10/2025, CLB CAHN sẽ có trận đấu thứ hai vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/2026 gặp Taipo (Hong Kong, Trung Quốc).

Ảnh: AFC.

Trong lượt trận ra quân, CLB CAHN có trận hòa 2-2 trên sân của Bắc Kinh FC (Trung Quốc) trong khi Taipo gây bất ngờ lớn với chiến thắng 2-1 trước Macarthur (Australia) và đang dẫn đầu bảng.

Trong tình thế hiện tại của bảng đấu, CLB CAHN rất cần có chiến thắng để chiếm ưu thế trong bảng đấu còn có nhiều rủi ro từ các CLB ở những nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam như Trung Quốc hay Australia.

Vào lúc này, CLB CAHN đang có những màn trình diễn trái ngược ở các sân chơi quốc nội và quốc tế. Đội cựu vô địch V-League thăng hoa ở giải đấu trong nước với thành tích bất bại trong khi lại thi đấu chật vật ở Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á.

Đại diện Thủ đô cũng không có lực lượng dày như Nam Định khi các ngoại binh của họ được đăng ký ở các giải quốc tế cũng chính là các nhân tố được sử dụng ở V-League. Việc quá tải có thể xảy ra với những Leo Artur, Alan khi họ phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Chia sẻ trước trận, HLV Polking nói: "Mục tiêu rõ ràng là chiến thắng trong trận này khi trận ra quân không được như ý. Chúng tôi muốn tiến xa hơn ở giải đấu thì sẽ phải thắng trong trận đấu".

Nhà cầm quân người Brazil cũng xác nhận CLB CAHN sẽ vắng một số trụ cột như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh, Văn Thanh trong trận đấu tối nay do chấn thương.

Ảnh: AFC.

Về phần Taipo, đội bóng này là ĐKVĐ của Hong Kong Premier League. Trong đội hình của họ có một số tuyển thủ Hong Kong, Trung Quốc như Chung Wai Keung, Lo Siu Kei, Chan Siu Kwan. Bên cạnh đó, CLB này cũng sở hữu 12 ngoại binh, chủ yếu đến từ Brazil, trong đó có tiền vệ đã nhập tịch là Fernando.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Lee Chi Kin của Taipo nói: "Chúng tôi đến Việt Nam trước trận đấu khoảng 3-4 ngày. Do mưa lớn nên chúng tôi chưa có cơ hội tập luyện nhiều. Trước đó, Tai Po trải qua trận đấu kéo dài 120 phút và giải quyết thắng thua trên loạt luân lưu. Tốc độ hồi phục của các cầu thủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố".

Trận đấu CLB CAHN vs Taipo sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 2/10 trên SVĐ Hàng Đẫy. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.