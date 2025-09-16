Nhận định chứng khoán ngày 16/9: VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.686 điểm

VN-Index duy trì xu hướng kiểm tra lại vùng đỉnh gần nhất

Sau tuần phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, VN-Index tiếp tục tăng điểm đầu phiên 15/9 với thanh khoản ở mức trung bình, độ rộng thị trường khá tích cực trước thông tin Phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index chịu áp lực rung lắc trong phiên dưới ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn, VN30. Kết phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 17,64 điểm (+1,06%) lên mức 1.684,90 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ đầu tháng 9/2025, quanh 1.700 điểm. Trong khi VN30 tăng 11,30 điểm (+0,61%) lên mức 1.876,75 điểm, hướng đến vùng giá quanh 1.880 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực với 238 mã tăng giá. Nổi bật ở nhóm xây dựng, đầu tư công, chứng khoán, cảng biển, thủy sản, phân bón, công nghệ-viễn thông, bất động sản khu công nghiệp... khá nhiều mã tăng giá hết biên độ với thanh khoản tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. 76 mã giảm giá, phân hóa trong nhóm ngân hàng, bất động sản... và 58 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 11,5% so phiên trước. Thể hiện lực cầu giá lên khá tốt, dòng tiền luân chuyển và cải thiện tốt ở nhiều mã, sau giai đoạn tích lũy, điều chỉnh. Khối ngoại vẫn bán ròng trong phiên 15/9 trên HOSE với giá trị -1.319,2 tỷ đồng.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.650 điểm. Vùng kháng cự 1.695 điểm -1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 8 và đầu tháng 9/2025. VN30 tương tự, duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.830 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.880 điểm - 1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025.

Về ngắn hạn, VN-Index phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm và duy trì xu hướng kiểm tra lại vùng đỉnh gần nhất.

“Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt, mức định giá hấp dẫn so với thị trường chung và kết quả kinh doanh có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Tập trung vào các nhóm cổ phiếu đã định hướng chính. Tuy nhiên, không khuyến nghị gia tăng thêm khi VN-Index quay trở lại vùng giá quanh 1.700 điểm, là vùng giá đã chịu áp lực bán khá mạnh ở các thời điểm trước. Các vị thế ngắn hạn nên xem xét cơ cấu danh mục nếu áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên tới”, chuyên gia của SHS nhận định.

VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.686 điểm

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nối dài mạch tăng điểm, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, vượt ngưỡng kháng cự 1.680 điểm. Điểm trừ là thanh khoản vẫn ở mức thấp với cả 5 phiên tăng điểm vừa qua đều có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Với thanh khoản chưa thể bùng nổ khi VN-Index quay lại vùng đỉnh thì vẫn tiềm ẩn rủi ro có xác suất điều chỉnh là khá cao. Tuy vậy, dòng tiền tăng điểm có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngành vốn hóa vừa, chưa tăng mạnh trong đợt vừa rồi nên khả năng VN-Index vẫn sẽ tiếp tục zích zắc tăng điểm trong các phiên tới.

“Ở thời điểm hiện tại, thanh khoản chưa được xác nhận bùng nổ để tạo động lượng tăng bền vững cho thị trường chung nên chúng tôi vẫn ưu tiên vị thế phòng thủ, căn giữ tỷ trọng tiền mặt nhỉnh hơn. Ở vị thế mua mới, nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên chọn mua thăm dò những cổ phiếu có thanh khoản vượt mức bình quân và có biên tăng điểm cao hơn thị trường chung”, nhóm phân tích của CSI nêu quan điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 16/9 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.686 điểm. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vượt được kháng cự này với khối lượng giao dịch duy trì đà tăng thì xu hướng ngắn hạn có thể sẽ tích cực hơn và thị trường có thể thoát khỏi trạng thái đi ngang, cùng với đó là cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng trong vùng lạc quan.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung cũng được nâng lên từ mức giảm lên trung tính, trong đó xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps cũng đã được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 30 – 50% danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.