Nhận định chứng khoán 9/9: VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc bắt đáy

Sau phiên cuối tuần giảm điểm với áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh cuối phiên, thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên đầu tuần này. Áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều mã khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ trở lại trong phiên chiều và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn. Kết phiên giao dịch ngày 8/9, VN-Index giảm 42,44 điểm (-2,55%) về mức 1.624,53 điểm, dưới kháng cự 1.650 điểm. Trong khi VN30 giảm 38,26 điểm (-2,07%) về mức 1.807,22 điểm, kiểm tra lại hỗ trợ quanh 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực, áp lực bán gia tăng, mở rộng sang nhiều mã với khối lượng bán tăng mạnh hơn so với phiên cuối tuần trước. 285 mã giảm giá, giảm mạnh ở các mã, nhóm mã đã có giai đoạn tăng mạnh như nhóm chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, xây dựng... 56 mã tăng giá, tập trung ở nhóm thép và các mã riêng lẽ và 35 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 5,4% so phiên trước. Thể hiện áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều mã. Khối ngoại sau giai đoạn bán ròng mạnh, mua ròng trong phiên 8/9 trên HOSE với giá trị 966,2 tỷ đồng.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho biết, nối tiếp diễn biến tiêu cực trong phiên cuối tuần trước, VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần không mấy suôn sẻ. Áp lực bán chiếm ưu thế trong suốt phiên và càng giao dịch càng có chiều hướng gia tăng khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Giảm điểm với biên độ lớn đi kèm với đó là thanh khoản dâng cao, khối lượng khớp lệnh có phiên thứ 2 vượt mức bình quân 20 phiên (+8,2%) cho thấy tâm lý của nhà đầu tư khá bi quan trong ngắn hạn. Xét về kỹ thuật, phiên giảm sâu ngày 8/9 củng cố cho nhịp điều chỉnh đã hình thành khởi đầu bởi phiên giảm điểm cuối tuần trước.

“Ngưỡng hỗ trợ gần nhất có thể quanh mốc 1.565 điểm và khả năng cao sẽ được VN-Index test trong thời gian tới. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới và hạn chế việc bắt đáy. Kiên nhẫn chờ đợi VN-Index điều chỉnh và có tích lũy ở trạng thái cân bằng thì mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm

Cùng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên hôm nay 9/9 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm của chỉ số VN-Index nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên các nhà đầu tư chưa nên tham gia bắt đáy. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh về lại vùng bi quan.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể xem xét hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Ông Khiếu Trọng Huy, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index có thể kiểm định đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 4 đến nay tương ứng vùng 1.605-1.620 điểm. Một sự suy yếu về thanh khoản và để mất vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu sớm xác nhận cho kịch bản thị trường có thể hình thành nhịp điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư cần lưu ý đóng vị thế ngắn hạn để bảo toàn lợi nhuận nếu các ngưỡng trailing stop của cổ phiếu bị vi phạm. Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư nên chờ tín hiệu ở các thời điểm VN-Index kiểm định đường xu hướng tăng ngắn hạn”, ông Khiếu Trọng Huy khuyến nghị.