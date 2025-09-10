Nhận định chứng khoán 9/10: Quán tính tăng điểm có thể duy trì

Xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực

Với thông tin nâng hạng được công bố, thị trường chứng khoán tăng điểm đầu phiên với tâm lý hứng khởi, VN-Index tăng lên vùng 1.700 điểm, VN30 tăng lên vùng 1.935 điểm. Thanh khoản phiên sáng khá thấp và VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh rung lắc ở kháng cự mạnh, điều chỉnh về 1.680 điểm. Thị trường tích cực hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng tốt. Kết phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,74%) lên mức 1.697,83 điểm, tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.710 điểm. Trong khi VN30 tăng 13,30 điểm (+0,70%) lên mức 1.922,95 điểm, sau khi kiểm định lại vùng đỉnh 1.900 điểm đầu tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực với 181 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã bán lẻ tiêu dùng, ngân hàng, xây dựng, thủy sản, thép... với thanh khoản tăng khá đột biến ở các mã bán lẻ, tiêu dùng; 121 mã giảm giá, phân hóa chịu áp lực điều chỉnh trong nhóm cảng biển, chứng khoán, bất động sản, dược, bảo hiểm... và 70 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng tốt, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 27,0% so với phiên trước. Thể hiện dòng tiền ngắn hạn cải thiện tốt, chất lượng thị trường đang cải thiện trở lại với nhiều mã sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài đang cải thiện xu hướng.

Khối ngoại sau giai đoạn bán ròng kỷ lục, tỉ lệ nắm giữ xuống mức thấp lịch sử 15,4% đã mua ròng nhẹ trong phiên hôm nay với giá trị 218,1 tỷ đồng trong phiên 8/10 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 1 tháng tích lũy với "cú hích" đến từ GDP quý III tăng trưởng ở mức cao và nâng hạng thị trường. Thể hiện qua chỉ số VN30 đang vượt lên vùng giá đỉnh tháng 9/2025, qua đó sau khi rung lắc kiểm tra lại VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm. Trong khi VN-Index quay trở lại vùng giá 1.700 điểm - 1.710 điểm tương ứng đỉnh giá đầu tháng 9/2025 và có kỳ vọng vượt lên.

FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE. Theo đó, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, cần thời gian ghi nhận ý kiến phản hồi của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam trước đợt đánh giá vào tháng 3/2026. Sau đó lộ trình nâng hạng chi tiết sẽ được công bố trong đợt đánh giá tháng 3/2026. Thị trường có diễn biến tích cực trước thông tin này.

“Về dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có bước chuyển mình với kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nhà đầu tư, gia tăng tỉ lệ nhà đầu tư tổ chức, cũng là động lực để doanh nghiệp niêm yết cải thiện chất lượng. Góp phần để thị trường tăng trưởng ổn định và là ngôi sao mới nổi trên thị trường tài chính toàn cầu. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia của SHS nhận định.

Mục tiêu tiếp theo của chỉ số là khu vực 1.700 điểm – 1.710 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến rút chân trên đồ thị ngày sau khi tiệm cận MA 5 ngày. Khối lượng giao dịch cải thiện so với phiên trước cũng như bình quân 20 phiên, đạt 1,01 tỷ đơn vị. Mặc dù vậy, nến ngày vẫn là nến đỏ cho thấy áp lực của phe bán trong ngắn hạn.

ASEANSC nhận định quán tính tăng điểm có thể duy trì vào đầu phiên hôm nay 9/10 đối với VN-Index. Các ngưỡng mục tiêu tiếp theo của chỉ số là khu vực 1.700 điểm – 1.710 điểm. Mặc dù vậy, diễn biến rung lắc có thể sớm xuất hiện trở lại do cung chốt lời quanh đỉnh lịch sử.

“Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các đại diện đang duy trì xu hướng tăng đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể chờ đợi điểm mua rung lắc, điều chỉnh của các nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tích cực”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, thông tin nâng hạng sẽ là yếu tố hỗ trợ mang tính trung hạn, còn trong ngắn hạn có thể chỉ tạo ra tác động tâm lý mang tính thời điểm trong một vài phiên. Sau đó, thị trường sẽ quay lại với các yếu tố cơ bản nội tại như triển vọng tăng trưởng kinh tế và KQKD của các doanh nghiệp… Diễn biến nhóm cổ phiếu sẽ sớm trở lại với sự phân hóa khi bước vào mùa công bố KQKD quý 3. Các nhóm cổ phiếu liên quan trực tiếp và gián tiếp tới câu chuyện nâng hạng như ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong các phiên còn lại của tuần.

“Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp trùng của thị trường để mở các vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn thuộc các ngành chứng khoán, ngân hàng, và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài… Đối với các nhóm cổ phiếu tăng theo sự lan tỏa chung của thị trường, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp tăng mạnh hôm nay và một vài phiên tới để thực hiện bán trading”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.