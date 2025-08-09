Nhận định chứng khoán 8/9-12/9: VN-Index nhiều khả năng biến động, rung lắc

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới

Sau tháng 8 thăng hoa, VN-Index tăng điểm mạnh với thanh khoản kỷ lục. Thị trường khởi đầu tháng 9 với 2 phiên khá tích cực. VN-Index vượt lên giá cao nhất tháng 8 và mốc tâm lý 1.700 điểm, tuy nhiên, thanh khoản giảm khá mạnh, cơ hội sinh lợi thu hẹp. Điều này dẫn đến áp lực bán khá mạnh trong cuối phiên tiếp theo. Kết tuần giao dịch 3/9 – 5/9, VN-Index giảm -0,91% về mức 1.666,97 điểm, dưới giá cao nhất tháng 8/2025, rủi ro đạt đỉnh ngắn hạn. VN30 tương tự, kết tuần giảm -1,07% về mức 1.845,48 điểm, rủi ro đạt đỉnh ở vùng giá 1.900 điểm.

Độ rộng thị trường vẫn khá tích cực, do tính chất luân chuyển đầu cơ ngắn hạn sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều. Nổi bật ở thép, xây dựng, khu công nghiệp, thủy sản, dầu khí, công nghệ... Trong khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần ở nhóm mã đã tăng nhiều như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản... với thanh khoản tăng khi áp lực bán tăng trong phiên cuối tuần. Thanh khoản thị trường giảm khá mạnh trong 2 phiên đầu tháng 9, gia tăng khá mạnh trong phiên cuối tuần. Thể hiện khả năng sinh lợi thấp, lực cầu không gia tăng đối với nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh và áp lực bán gia tăng mạnh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị -5.051 tỷ đồng trên HOSE trong tuần này.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên điều chỉnh rất nhẹ liền trước, thì trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh và đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Điểm đáng lưu ý là thanh khoản chưa quay trở lại sự bùng nổ mạnh như trong tháng trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-20%) và đây là phiên thứ 7 liên tiếp. Xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn chiếm ưu thế, song động lượng tăng điểm chưa mạnh thể hiện qua khối lượng khớp lệnh ở mức trung bình chưa đột phá nên không loại trừ khả năng sẽ tiềm ẩn một nhịp điều chỉnh. Dẫu vậy xu hướng tăng điểm vẫn đang mạnh hơn và khả năng cao sẽ đưa VN-Index tiếp cận mốc kháng cự quanh 1.720 điểm.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới ở vùng này, kiên nhẫn nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn hơn, chờ vùng tích lũy cân bằng để có vị thế giải ngân an toàn hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630-1.650 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành cụm nến Bearish Engulfing trên đồ thị ngày, phản ánh tâm lý thận trọng quanh vùng đỉnh lịch sử của nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1,64 tỷ đơn vị, cao hơn so với phiên liền trước và quay lại mức bình quân 20 phiên.

VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái biến động, rung lắc trong bối cảnh khối ngoại vẫn đang duy trì mạch bán ròng. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.650 +/- trong khi kháng cự gần là ngưỡng điểm 1.680 +/-.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630-1.650 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chỉ nên duy trì vị thế hiện tại đối với các đại diện có giá vốn an toàn và đang có xung lực tăng mạnh. Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể quan sát và chờ đợi các điểm giải ngân mới với các nhóm cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Việc mua mới chỉ nên thực hiện theo hướng giải ngân từng phần”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, áp lực giảm điểm có thể sẽ còn tiếp diễn đầu tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630-1.650 điểm. BVSC kỳ vọng chỉ số sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm khi tiếp cận vùng hỗ trợ này.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro bằng việc nâng các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có. Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.