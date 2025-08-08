Nhận định chứng khoán 8/8: VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm

Thị trường duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ. Trong phiên 7/8, VN-Index rung lắc kiểm tra lại vùng giá quanh 1.570 điểm với áp lực bán thấp, lực cầu giá lên vẫn tăng tốt ở nhiều mã, nhóm mã. Kết phiên giao dịch ngày 7/8, VN-Index tăng 8,10 điểm (+0,51%) lên mức 1.581,81 điểm, vượt lên giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 29/7. Trong khi VN30 tăng 11,54 điểm (+0,67%) lên mức 1.734,85 điểm, mức tăng gần 10% sau khi vượt đỉnh lịch sử năm 2021.

Độ rộng trên HOSE duy trì tích cực với 223 mã tăng giá. Nổi bật ở các đầu tư công, xây dựng, thép, bất động sản, khu công nghiệp, ngân hàng, thủy sản... nhiều mã thanh khoản đột biến tích cực; 106 mã giảm giá, phân hóa mạnh ở nhóm vốn hóa lớn trong VN30, hàng không, điện... và 47 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 21,1% so phiên trước. Thể hiện dòng tiền, xu hướng giá tích cực, khá đột biến ở nhóm vốn hóa trung bình, các mã đầu tư công... Khối ngoại bán ròng nhẹ với giá trị -78,7 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 7/8.

Kết phiên giao dịch ngày 7/8, VN-Index tăng 8,10 điểm (+0,51%) lên mức 1.581,81 điểm

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn, VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.537 điểm, giá cao nhất năm 2022, hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Kháng cự gần nhất của VN-Index quanh 1.585 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 5/8. Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi VN-Index đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022. VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm.

Trong ngắn hạn, thị trường duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ, với mức tăng giá tốt của nhóm cổ phiếu đầu tư công-thép, xây dựng. Đây cũng là nhóm ngành chúng tôi đã đề cập trong những bản tin trước. Thị trường giao dịch sôi động với dòng tiền luân chuyển mạnh trong bối cảnh "nước lên thuyền lên" khi VN-Index tiếp nối VN30 vượt đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, VN30 đã tăng điểm mạnh trước, bắt đầu có tín hiệu phân hóa. Có thể một phần lý do là do hiện tượng căng room margin cho vay.

“Các mã đã tăng mạnh trước, bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, cũng như không hấp dẫn thêm dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá yếu kém hơn. Trong khi các mã vẫn chưa tăng nhiều, dư địa cho vay còn lớn, lại thu hút được dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá tích cực khi kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Đây là diễn biến mà các vị thế đầu cơ ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, để kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đà tăng chưa có tín hiệu dừng lại, VN-Index có mạch tăng 4 phiên liên tiếp, đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản phiên 7/8 tăng nhẹ so với phiên liền trước và khối lượng khớp lệnh đã quay lại vượt mốc bình quân 20 phiên (+4.4%) sau phiên sụt giảm của hôm qua. Kết phiên 7/8, VN-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều “Hanging Man” báo hiệu đà tăng có khả năng sẽ chững lại trong các phiên tới.

“Xu hướng tăng điểm ở thờ điểm hiện tại đang hoàn toàn áp đảo nhưng đây là thời điểm nhà đầu tư cần thận trọng hơn và hạn chế việc mở vị thế mua đuổi. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt cao hơn cổ phiếu, kiễn nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích lũy ở vùng cân bằng trước khi quay lại vị thế mua chủ động”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay và chỉ số VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên với mức hỗ trợ gần nhất 1.565 điểm của chỉ số VN-Index, nhưng nhịp điều chỉnh cũng có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh và dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, điểm tích cực là dòng tiền đã lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu hơn.