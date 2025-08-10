Nhận định chứng khoán 8/10: Biến động thị trường phụ thuộc kết quả nâng hạng

Hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1670+/-

Sau phiên tăng điểm mạnh dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn và VN30 vượt lên vùng đỉnh giá tháng 9/2025. Thị trường đã có phiên giao dịch thận trọng trước khi chờ công bố Báo cáo đánh giá, phân loại thị trường chứng khoán của FTSE Russell. VN30 tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên lên vùng 1.930 điểm và chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá 1.900 điểm. VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán khi gặp vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm - 1.710 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 7/10, VN-Index giảm 10,20 điểm (-0,60%) về mức 1.685,30 điểm, sau phiên tăng mạnh. Trong khi VN30 giảm 9,32 điểm (-0,49%) về mức 1.909,65 điểm, kiểm định lại vùng đỉnh 1.900 điểm đầu tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiên điều chỉnh, tích lũy sau phiên phục hồi mạnh ở nhiều mã với 247 mã giảm giá. Điều chỉnh trở lại sau phiên phục hồi mạnh ở nhóm bất động sản, xây dựng, thủy sản, phân bón, cảng biển, khu công nghiệp... 77 mã tăng giá, nổi bật ở các cổ phiếu bán lẽ, viễn thông, phân hóa trong nhóm chứng khoán... và 48 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -20,7% so với phiên trước, khoảng 70% mức trung bình. Thể hiện nhiều mã vốn hóa trung bình sau giai đoạn điều chỉnh trong hơn 1 tháng qua, đang tích lũy, giao dịch với thanh khoản thấp, áp lực bán không mạnh. Khối ngoại vẫn bán ròng -1.341 tỷ đồng trong phiên 6/10 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến đỏ trên đồ thị ngày, phản ánh lực cung quanh đỉnh lịch sử bên cạnh hiệu ứng tâm lý từ câu chuyện nâng hạng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 797,2 triệu đơn vị, thấp hơn đáng kể so với phiên liền trước cũng như mức bình quân 20 phiên.

Vận động của VN-Index trong phiên hôm nay 8/10 sẽ phụ thuộc đáng kể vào báo cáo phân loại thị trường của FTSE Russell. Hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.670+/- trong khi kháng cự gần là ngưỡng điểm 1.700+/-.

“Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các đại diện đang duy trì xu hướng tăng đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể chờ đợi điểm mua rung lắc, điều chỉnh của các nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng, kết quả kinh doanh Quý 3/2025 tích cực”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức kháng cự 1.711 điểm﻿

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 8/10 và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức kháng cự 1.711 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên chỉ số VN-Index có thể sớm vượt mức kháng cự 1.711 điểm.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới ở các nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nhận định.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức kháng cự 1.711 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.715-1.725 điểm nếu thị trường được nâng hạng ngay trong kỳ đánh giá lần này. Bên cạnh câu chuyện nâng hạng, KQKD quý 3 của nhiều nhóm ngành được dự báo sẽ có sự tăng tốc về tăng trưởng lợi nhuận cũng là yếu tố gián tiếp hỗ trợ cho diễn biến thị trường trong giai đoạn hiện tại. Diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ vẫn luân phiên tăng điểm để hỗ trợ đà tăng của thị trường.

“Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp trùng của thị trường trong phiên để mở các vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn. Tập trung các ngành chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.