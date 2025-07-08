Nhận định chứng khoán 7/8: Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua đuổi

Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh

Sau phiên tăng điểm cuối phiên trước, VN-Index vượt lên đỉnh giá năm 2022, thị trường duy trì tâm lý lạc quan. VN-Index tăng điểm đầu phiên 6/8 với mức độ phân hóa cao, thanh khoản thấp, rung lắc nhẹ trong phiên với áp lực bán thấp, sau đó tiếp tục tăng điểm tốt. Trong khi VN30 tăng 32,88 điểm (+1,95%) lên mức 1.723,31 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực sau áp lực bán khá mạnh ở nhiều mã phiên trước với 247 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã dầu khí, ngân hàng, phân bón, dịch vụ tài chính-chứng khoán, thủy sản, thép, bán lẻ... nhiều mã thanh khoản đột biến khá tích cực; 78 mã giảm giá và 47 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm mạnh sau phiên lập kỷ lục mới, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -50,8% so phiên trước. Thể hiện nhiều mã phục hồi khá kém sau phiên giảm mạnh trước. Trong khi vẫn khá đột biến ở các mã cơ bản, tăng trưởng tốt. Khối ngoại sau 4 phiên bán ròng mạnh, mua ròng với giá trị 527,9 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 6/8.

Kết phiên giao dịch ngày 6/8, VN-Index tăng 26,45 điểm (+1,72%) lên mức 1.573,71 điểm, vượt lên giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 29/7

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.537 điểm, giá cao nhất năm 2022, hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Kháng cự gần nhất của VN-Index quanh 1.585 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 5/8. Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022. VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm.

Ngắn hạn, thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ bất chấp 2 phiên biến động mạnh với thanh khoản rất đột biến ngày 29/7 và 5/8. Sau khi VN-Index nỗ lực vượt lên đỉnh giá năm 2022, thị trường có xu hướng cơ cấu danh mục, dịch chuyển, gia tăng sang các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng vượt trội. Các mã vẫn có mức định giá hấp dẫn, với kỳ vọng hướng về vùng đỉnh cũ, hoặc vượt lên đỉnh giá năm 2022 như VN-Index. Cũng như các nhóm mã có giai đoạn tích lũy kéo dài như dầu khí, viễn thông, công nghệ, khu công nghiệp.

“Nhà đầu tư nên chọn lọc, gia tăng, mở rộng đầu tư đối với các công ty tài chính lành mạnh, duy trì tăng trưởng tốt hơn thị trường chung, có các mức định giá cơ bản P/E, P/B thấp, ROE cao hơn nhiều so với trung bình thị trường, cho đến khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia của SHS nhận định.

VN-Index có thể sớm thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tăng điểm tích cực về điểm số sau phiên biến động mạnh liền trước. Đà tăng giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên nhưng chưa chinh phục được mức điểm đỉnh lịch sử đã thiết lập trong phiên trước (1.584,98 điểm). Thanh khoản phiên 6/8 sụt giảm mạnh (-50,8%) so với phiên kỷ lục ngày 5/8 và khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-12,2%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Phiên tăng 6/8 dù tích cực về điểm số song vẫn chưa thể hiện xu hướng lạc quan của thị trường. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc mở vị thế mua đuổi ở thời điểm hiện tại và duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức cao hơn cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể sớm thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 7/8 và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, nghĩa là xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn kèm theo đó là thanh khoản có thể cải thiện dần. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng cho thấy các nhà đầu tư đã lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng mức trung tính lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.