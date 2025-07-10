Nhận định chứng khoán 7/10: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng

Thị trường hoàn toàn có khả năng bứt phá

Sau tuần chịu áp lực điều chỉnh, với áp lực bán khá mạnh ở nhóm vốn hóa trung bình nhỏ. VN-Index có diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên 6/10. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên lên 1.673 điểm với thanh khoản cải thiện tốt. Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực trong phiên chiều với điểm nhấn nhóm cổ phiếu tài chính, trước kỳ vọng nâng hạng. Kết phiên giao dịch ngày 6/10, VN-Index tăng mạnh 49,63 điểm (+3,02%) lên mức 1.695,50 điểm, vượt lên xu hướng tích lũy, hướng về đỉnh cũ quanh 1.710 điểm. VN30 tăng 59,46 điểm (+3,20%) lên mức 1.918,97 điểm, vượt lên vùng đỉnh 1.900 điểm đầu tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực sau giai đoạn điều chỉnh; với 249 mã tăng giá, nổi bật ở các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, phục hồi mạnh ở bất động sản, xây dựng, cảng biển, công nghệ...; 68 mã giảm giá và 43 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 23,5% so phiên trước, trong đó khối lượng giao dịch VN30 tăng 61,9%. Tăng khá đột biến ở nhóm chứng khoán với khối lượng giao dịch tăng gần 100% so với phiên trước và nhóm ngân hàng... Khối ngoại vẫn bán ròng -1.858 tỷ đồng trong phiên 6/10 trên HOSE. Tính từ giai đoạn năm 2020 đến nay, khối ngoại đã bán ròng 264,937 tỉ đồng, hơn 10 tỉ USD, tỉ lệ nắm giữ giảm mạnh còn 15,45%.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) đánh giá, ngày giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều khả năng trở thành bàn đạp để chỉ số “vươn mình” tới những mốc điểm kỷ lục mới. Không dừng lại ở đó, nhịp bứt phá mang theo yếu tố lan tỏa với toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh càng củng cố cho nhịp tăng giá mới của thị trường chung. Thanh khoản khớp lệnh cũng phát đi tín hiệu hỗ trợ vào đà tăng của VN-Index khi lần đầu cao hơn mức bình quân 20 phiên kể từ thời điểm đầu tháng 9.

“Thị trường hoàn toàn có khả năng bứt phá dứt khoát, vượt qua ngưỡng cản tâm lý 1.700 điểm trong những phiên tới và sẽ có thể được hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nếu những tin tức tích cực về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được công bố. Vì vậy, với những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận trong nhịp mua vừa qua, nhà đầu tư có thể canh thời điểm điều chỉnh để mở mua gia tăng dựa trên lượng hàng sẵn có nhằm gia tăng tính an toàn cho danh mục đầu tư”, chuyên gia của CSI nhận định.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Cùng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 7/10. Đồng thời, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp rung lắc khi chỉ số VN-Index tiến sát mức kháng cự 1.711 điểm, đặc biệt thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy giai đoạn tích lũy kết thúc và xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn trong những phiên tới, nhưng dòng tiền có thể sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính, đặc biệt xu hướng ngắn hạn ở nhóm vốn hóa lớn tích cực hơn. Do đó, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp, ưu tiên ở nhóm vốn hóa lớn”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng (Ảnh minh họa: KT)

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tuần này, tâm điểm thị trường sẽ là kết quả đánh giá nâng hạng thị trường ngày 7/10. Nếu được nâng hạng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho triển vọng thị trường trong trung hạn, đồng thời có thể giúp thị trường giảm bớt áp lực rút ròng của khối ngoại và tiến đến sẽ thu hút dòng tiền ngoại mới vào thị trường trong thời gian tới. Song song với câu chuyện nâng hạng, thị trường cũng sẽ bắt đầu tập trung sự chú ý đến thông tin KQKD quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Với nhiều nhóm ngành được dự báo sẽ có tăng tốc về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 sẽ là yếu tố gián tiếp hỗ trợ diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn về mức an toàn và hạn chế sử dụng margin trước thời điểm công bố nâng hạng. Đối với các hoạt động trading tuần này, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện mua T+ nếu VN-Index giảm về vùng 1.630-1.635 điểm. Tập trung ở một số ngành như: ngân hàng, chứng khoán, các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.