Nhận định chứng khoán 6-10/10: Rung lắc, biến động là diễn biến chủ đạo

Thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy

Thị trường chứng khoán đã có tuần chuyển giao quý III và quý IV/2025 kém tích cực và tiếp tục duy trì tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự quanh 1.700 điểm. VN-Index có 3 phiên đầu tuần biến động hẹp quanh 1.660 điểm, thanh khoản suy giảm, chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên tiếp theo và phiên cuối tuần. Kết tuần giao dịch 6-10/10, VN-Index giảm -0,90% về mức 1.645,82 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 kết tuần tăng 0,37% lên mức 1.859,51 điểm, chịu áp lực bán ở kháng cự vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về điều chỉnh khá tiêu cực trên hầu hết nhóm ngành. Giảm điểm khá mạnh ở nhóm phân bón, hóa chất, xây dựng, cảng biển, bảo hiểm, dầu khí, thép, bất động sản..., phục hồi ở nhóm nông nghiệp, ngân hàng... Thanh khoản giảm tuần thứ 3 liên tiếp, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -10,6% so với tuần trước, trung bình 814 triệu cổ phiếu/phiên. Thể hiện dòng tiền suy yếu sau giai đoạn tăng nóng. Tâm lý thị trường kém lạc quan khi không có nhiều cơ hội tốt, áp lực thua lỗ ngắn hạn gia tăng. Khối ngoại bán ròng 11 tuần liên tiếp, bán ròng trong tuần qua với giá trị -7.267 tỷ đồng trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên, dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng ở nhiều mã. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 5/9, 16/9 và 26/9, chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại trên vùng hỗ trợ 1.600 điểm - 1.620 điểm. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 1 tháng qua.

Thị trường đã bắt đầu quý IV/2025. Sau giai đoạn tăng gia mạnh và kết thúc quý III, VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy.

“Nhà đầu tư cần đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quí III, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Rung lắc, biến động là diễn biến chủ đạo trong ngắn hạn của thị trường

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index hình thành nến đỏ thân ngắn trên đồ thị ngày, tiếp tục vận động dưới đường xu hướng MA 20 ngày. Khối lượng giao dịch đạt 813,1 triệu đơn vị, cải thiện so với phiên liền trước và nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 20 phiên.

ASEANSC cho rằng, rung lắc, biến động là diễn biến chủ đạo trong ngắn hạn của thị trường. Trạng thái này được giải thích bởi lực cung quanh đỉnh lịch sử, hiệu ứng bán ròng của khối ngoại bên cạnh tâm lý chờ đợi về thông tin nâng hạng thị trường. Hỗ trợ gần của VN-Index là ngưỡng điểm 1.630+/- trong khi kháng cự gần quanh ngưỡng điểm 1.660+/-.

“Nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên nắm giữ với các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng trên đồ thị kỹ thuật, đi cùng với giá vốn an toàn. Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể cân nhắc giải ngân từng phần tại nhịp biến động của các cổ phiếu tiềm năng như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ,…”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Trong khi đó, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index nhiều khả năng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường MA50 và sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để tiếp tục duy trì dao động giằng co đi ngang quanh đường kênh giữa tương ứng vùng quanh 1.650 điểm. Trạng thái phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu sẽ vẫn tiếp diễn và có thể còn diễn ra rõ nét hơn khi thị trường bước vào mùa công bố KQKD quý III. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục luân phiên chi phối điểm số trước thời điểm công bố nâng hạng.

“Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin nên thực hiện giảm tỷ trọng và hạn chế sử dụng margin trước thời điểm công bố nâng hạng để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn. Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ thực hiện khi thị trường rung lắc mạnh trong phiên. Ưu tiên các cổ phiếu có sẵn để lấy lợi thế T+ và các nhóm cổ phiếu có KQKD quý III tăng trưởng tích cực”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.