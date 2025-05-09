Nhận định chứng khoán 5/9: VN-Index có thể thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm

Xu hướng tăng điểm vẫn đang mạnh

Sau phiên giao dịch với thanh khoản giảm đầu tháng 9, thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch chậm, phân hóa trong phiên 4/9, thanh khoản giảm trong phiên sáng với áp lực bán thấp. Thị trường sau đó giao dịch sôi động trở lại với ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu thép. VN-Index tăng điểm trở lại hướng đến vùng 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện tốt hơn. Kết phiên giao dịch ngày 4/9, VN-Index tăng 14,99 điểm (+0,89%) lên mức 1.696,29 điểm, vượt lên giá cao nhất tháng 8/2025. Trong khi VN30 tăng tốt hơn 24,0 điểm (+1,29%) lên mức 1.883,59 điểm, vượt lên đỉnh 1.882 điểm, giá cao nhất tháng 8.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực, tiếp tục luân chuyển tốt sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều, các mã đã có giai đoạn tích lũy tốt sau áp lực điều chỉnh, với 195 mã tăng giá. Nổi bật ở nhóm thép, xây dựng, bảo hiểm, công nghệ, bán lẻ, khu công nghiệp....; 130 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh, phân hóa trong nhóm bất động sản, hàng không... áp lực điều tương đối bình thường, thanh khoản thấp và 53 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 3,95% so phiên trước. Thể hiện thị trường phân hóa, cơ hội sinh lợi ngắn hạn tập trung nhiều ở các mã vốn hóa trung bình, nhỏ, khá đột biến trong nhóm thép. Khối ngoại vẫn bán ròng trong phiên 4/9 trên HOSE với giá trị -790,4 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên điều chỉnh rất nhẹ liền trước, thì trong phiên 4/9, VN-Index đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh và đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Điểm đáng lưu ý là thanh khoản chưa quay trở lại sự bùng nổ mạnh như trong tháng trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-20%) và đây là phiên thứ 7 liên tiếp. Xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn chiếm ưu thế, song động lượng tăng điểm chưa mạnh thể hiện qua khối lượng khớp lệnh ở mức trung bình chưa đột phá nên không loại trừ khả năng sẽ tiềm ẩn một nhịp điều chỉnh.

“Xu hướng tăng điểm vẫn đang mạnh hơn và khả năng cao sẽ đưa VN-Index tiếp cận mốc kháng cự quanh 1.720 điểm. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới ở vùng này, kiên nhẫn nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn hơn, chờ vùng tích lũy cân bằng để có vị thế giải ngân an toàn hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến Hammer thân nhỏ trên đồ thị ngày. Khối lượng giao dịch có sự cải thiện so với phiên trước, đạt 1,28 tỷ đơn vị, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên (1,6 tỷ đơn vị) phần nào cho thấy sự thận trọng của lực cầu trong ngắn hạn.

Với quán tính đi lên từ cuối phiên 4/9, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định ngưỡng tâm lý quan trọng 1.700 +/- trong phiên cuối tuần hôm nay 5/9. Diễn biến rung lắc, giằng co vẫn sẽ xuất hiện đối với VN-Index trước ảnh hưởng của cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là ngưỡng điểm 1.680 - 1.690.

“Nhà giao dịch ngắn hạn ưu tiên chiến lược nắm giữ để tối ưu hiệu suất sinh lời. Động thái nắm giữ nên tập trung vào các cổ phiếu có điểm mua an toàn, đang thu hút dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt, ví dụ: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản...”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm trong phiên hôm nay 5/9. Đồng thời, thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng thị trường vẫn có khả năng xuất hiện tình trạng phân hóa khi phần lớn dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng lên mức 20-40% danh mục và mua mới với tỷ trọng thấp do rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.