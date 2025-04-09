Nhận định chứng khoán 4/9: Thị trường có thể tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp

VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm

Sau tháng 8 thăng hoa, tăng điểm mạnh với thanh khoản đột biến. Thị trường đã giao dịch chậm lại, phân hóa trong phiên giao dịch đầu tháng 9. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn, vẫn khá tích cực ở nhiều mã, nhóm mã khác. Kết phiên giao dịch ngày 3/9, VN-Index giảm nhẹ 0,91 điểm (-0,05%) về mức 1.681,30 điểm, dưới vùng kháng cự quanh 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm 5,79 điểm (-0,31%) về mức 1.859,59 điểm, dưới vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực, có tính chất luân chuyển sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều với 212 mã tăng giá. Nổi bật ở nhóm thép trước thông tin Trung Quốc sẽ thúc đẩy cắt giảm sản lượng thép trong giai đoạn 2025–2026, nhóm bất động sản, xây dựng, khoáng sản, công nghệ, dầu khí....; 110 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh, phân hóa trong nhóm ngân hàng, chứng khoán, phân bón, bán lẻ... áp lực điều tương đối bình thường, thanh khoản thấp và 54 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -15,1% so phiên trước, mức trung bình. Thể hiện thị trường phân hóa, cơ hội sinh lợi ngắn hạn tập trung nhiều ở các mã vốn hóa trung bình, nhỏ. Khối ngoại sau khi bán ròng kỷ lục trong tháng 8, vẫn bán ròng mạnh trong phiên 3/9 trên HOSE với giá trị -2.877,5 tỷ đồng.

VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm (Ảnh minh hoạ: KT)

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền ngắn hạn vẫn thể hiện luân chuyển khá tốt. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

Sau khi thị trường có giai đoạn tăng giá mạnh với thanh khoản rất đột biến trong tháng 8, với trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong 1 ngày. Thị trường đã giao dịch chậm lại, thanh khoản tiếp tục giảm dần. Một phần các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm khi cơ hội sinh lợi ngắn hạn vượt trội thu hẹp. Do thông thường trong sau nhịp tăng giá mạnh vượt đỉnh lịch sử, thị trường, cũng như nhiều mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh sẽ chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh đã vượt.

“Cơ hội ngắn hạn dịch chuyển sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều, kỳ vọng và kết quả kinh doanh cải thiện, tăng trưởng trong quí III và cuối năm 2025. Trong đó, nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản dân cư, xây dựng, vật liệu xây dựng... được kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III sắp đến sẽ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ”, chuyên gia của SHS nhận định.

Thị trường có thể tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giao dịch khá thận trọng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tâm lý của nhà đầu tư có phần dè dặt khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm so với phiên cuối tuần trước và thấp hơn (-26,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Tăng/giảm phân bố khá đồng đều giữa các nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm cổ phiếu Bất động sản vừa và nhỏ giúp thị trường lấy lại thăng bằng và tránh một phiên giảm điểm khá. Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Doji thể hiện sự phân vân lưỡng lự của giới đầu tư. Thanh khoản liên tục sụt giảm trong 6 phiên gần đây (khối lượng giao dịch thấp hơn mức bình quân 20 phiên) đang cho thấy động lượng tăng điểm có chiều hướng chững lại.

“Xu hướng tăng điểm vẫn đang áp đảo và có khả năng kéo VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự mạnh quanh mốc 1.720 điểm. Dù vậy, việc thanh khoản sụt giảm cho thấy nhà đầu tư cần thận trọng trong việc mở thêm vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại, nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn hơn. Kiên nhẫn chờ đợi vùng điều chỉnh tích lũy mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường có thể tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp (Ảnh minh hoạ: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong phiên hôm nay 4/9. Đồng thời, tình trạng phân hóa có thể diễn ra khi dòng tiền phần lớn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Mặc dù cơ hội mua đang dần gia tăng nhẹ nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên các vị thế mua mới chỉ nên giải ngân ở tỷ trọng thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đà tăng trên vùng lạc quan.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, nhưng chúng tôi nâng xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps từ giảm lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng thấp ở mức 20-40% danh mục và chỉ nên xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.