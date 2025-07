Nhận định chứng khoán 4/7: Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng

Nhà đầu tư cần hạn chế việc mua mới

Thỏa thuận thương mại Việt Nam - Mỹ kèm các mức thuế quan được công bố tối qua là điếm nhấn quyết định diễn biến thị trường phiên 3/7. VN-Index kéo tăng điểm đầu phiên, hướng đến vùng 1.400 điểm với áp lực bán tăng ở nhóm ngành chịu ảnh hưởng thuế cao, trong khi tăng đầu cơ vào các mã có thuế quan thấp. Thanh khoản tăng mạnh, đột biến trong phiên sáng và áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều cùng khối lượng đột biến. Kết phiên giao dịch ngày 3/7, VN-Index giảm 2,63 điểm (-0,19%) về mức 1.381,96 điểm. Trong khi VN30 giảm 1,56 điểm (-0,11%) về mức 1.481,20 điểm. Hai chỉ số chịu áp lực bán ở vùng kháng cự mạnh.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 168 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh ở nhóm khu công nghiệp, cao su, thủy sản, dệt may... nhóm chịu mức áp thuế chính thức cao; 146 mã tăng giá, tập trung ở nhóm thép, bất động sản, ngân hàng, xây dựng, phân bón, hóa chất, nhóm ít chịu tác động thuế quan và 53 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng đột biến với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 55,2% so với phiên trước. Phản ánh rủi ro phân phối đỉnh ngắn hạn ở nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn phục hồi, tăng giá tốt từ khi tạm hoãn áp thuế cho đến khi chính thức công bố mức thuế, bắt đầu áp đặt. Khối ngoại gia tăng mua ròng mạnh trong phiên 3/7 với giá trị 2.275,8 tỷ đồng trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đảo chiều giảm điểm nhẹ sau 4 phiên tăng điểm trước đó. Phiên giao dịch 3/7 khá giằng co về mặt tâm lý của nhiều nhà đầu tư trước kết quả đàm phán thuế quan với Mỹ vừa được công bố. So với mức thuế đối ứng 46% trước đó thì mức thuế đàm phán hiện tại (20% cho tất cả hàng hóa Việt Nam và 40% cho hàng hóa trung chuyển) có phần nhẹ nhàng và dễ thở hơn cho một kết quả đàm phán thành công trước thời hạn 90 ngày. Dẫu vậy mức thuế hiện tại có tác động đáng kể đến tình hình kinh tế Việt Nam và không phải là tín hiệu tích cực so với kỳ vọng của giới đầu tư. Chứng trường Việt biến động tăng/giảm đan xen trong phiên với mức cao nhất được thiết lập của chỉ số VN-Index là mốc 1,392.39 điểm rồi đảo chiều giảm điểm nhẹ.

Thanh khoản phiên 3/7 bùng nổ mạnh, khối lượng khớp lệnh cao nhất trong gần 3 tháng trở lại đây mà vượt mức bình quân 20 phiên (+67,4%). Thanh khoản bùng nổ mạnh cộng với việc VN-Index test mức đỉnh mới nhưng kết phiên giảm điểm nhẹ là một tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng điểm trước đó đang chững lại và không loại trừ khả năng sẽ có nhịp chỉnh trong các phiên tới.

“Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tiến tới mốc kháng cự 1.398 – 1.418 mới căn bán thực hiện hóa lợi nhuận, nhưng với tín hiệu của phiên 3/7 thì nhà đầu tư cần hạn chế việc mua mới, đồng thời căn bán và hạ bớt tỷ trọng trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nhận định.

Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn, VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất 1.375 điểm, hỗ trợ mạnh tâm lý 1.350 điểm. Chỉ số VN-Index, VN30 ở trạng thái quá mua ngắn hạn. VN-Index, VN30 hướng đến vùng giá 1.400 điểm, 1.500 điểm và đang chịu áp lực điều chỉnh. Diễn biến hiện tại cho thấy, rủi ro phân phối đỉnh ngắn hạn ở nhiều mã, nhóm mã đã xuất hiện khi thị trường chịu áp lực bán với khối lượng rất đột biến sau giai đoạn phục hồi, tăng giá tốt kéo dài 3 tháng qua.

VN-Index, VN30 đã đi từ trạng thái quá bán về vùng giá rẻ, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn trong đầu tháng 4/2025 hướng đến vùng quá mua trong đầu tháng 7/2025. Thị trường đã phản ứng mạnh với rủi ro phân phối đỉnh ngắn hạn ở nhiều nhóm mã, nhất là khi đã có giai đoạn tăng giá tốt.

“Nhà đầu tư nên đánh giá, xem xét cơ cấu danh mục cho kỳ vọng 6 tháng cuối năm. Cơ hội riêng lẻ trong thị trường vẫn tồn tại nhưng cần đánh giá cẩn trọng kỳ vọng tăng trưởng dựa trên các yếu tố nội tại, báo cáo quý II/2025 và triển vọng sau khi áp thuế. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 4/7. Đồng thời, độ rộng thị trường vẫn tích cực và phần lớn tập trung ở nhóm vốn hóa vừa, đặc biệt chúng tôi đánh giá đây mới chỉ là các nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan và chỉ số VN-Index vẫn chưa đối mặt với các vùng kháng cự mạnh nên cơ hội giải ngân mới vẫn còn.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức trung tính. Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-60% danh mục và có thể xem xét mua mới ở các nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.