Nhận định chứng khoán 4/11: VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế việc bắt đáy

Diễn biến phiên sáng 3/11 tương đối tích cực khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ đưa VN-Index trở lại vùng giá xanh, mang đến nhiều niềm hy vọng cho các “chứng sĩ” về phiên chiều đầy hứng khởi đang chờ đón. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 30 phút cuối phiên, lượng cung ồ ạt trào ra thị trường như cơn lũ, cuốn phăng mọi thành quả lấy được chỉ trong vài tiếng đồng hồ trước đó. Hàng loạt cổ phiếu có độ nhạy lớn với chỉ số chung giảm kịch sàn phải kể đến như: VIX, CTS (Chứng khoán) và DXG, HDC, TCH (Bất động sản). Tâm lý ảm đạm bao trùm nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng khiến các “nhà băng” chiếm tới 5 trong tổng số 8 mã gây giảm điểm lớn nhất.

Ở chiều ngược lại, sức bật tới từ VIC cùng nhóm cổ phiếu ngành Bảo hiểm cũng chẳng thể cứu vãn tình thế khi VN-Index đứng trước nguy cơ giảm thủng mốc hỗ trợ mạnh quanh vùng 1.600 – 1.620 điểm. Sắc đỏ áp đảo hoàn toàn khi số mã giảm điểm (240 mã) nhiều hơn đáng kể so với số mã tăng điểm (88 mã) và thanh khoản khớp lệnh gia tăng +24.1 so với phiên trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn -7.1% so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 3/11, VN-Index đóng cửa ở mức 1.617,00, giảm 22,65 điểm (-1,38%).

Rất nhiều cổ phiếu giảm kịch biên độ và thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu gia tăng +24,1% so với phiên trước đó, tuy nhiên, vẫn ở mức thấp hơn -7,1% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,013 triệu cổ phiếu (+19,67%), tương đương giá trị đạt 29.513 tỷ đồng (+6,61%).

Áp lực bán trào ra thị trường trong thời điểm cuối phiên chiều khiến độ mở nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Bảo hiểm (+6,18%), Thực phẩm tiêu dùng (+1,30%) và Công nghệ viễn thông (+0,64%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-4,91%), Xây dựng (-3,51%) và Phân bón (-2,37%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 3/11.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), thanh khoản phiên 3/11 tăng so 8 phiên trước nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-7,1%) so mức bình quân 20 phiên. Phiên giảm này tiếp tục củng cố cho xu hướng điều chỉnh đã hình thành trước đó và đang hướng về vùng hỗ trợ 1.560 điểm.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc bắt đáy ở thời điểm này, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.560 điểm mới bắt đầu mở thêm vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên hôm nay 4/11 và chỉ số VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy chỉ số VN-Index có khả năng xuyên thủng mức hỗ trợ 1.600 điểm và lùi về các mức thấp hơn. Ngoài ra, sự đồng thuận không diễn ra giữa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam và TTCK toàn cầu, đặc biệt mô hình vai đầu vai có thể xác lập nếu chỉ số VN-Index xuyên thủng mức 1.600.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và dừng mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, trong tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ có lần kiểm định quan trọng trước vùng hỗ trợ mạnh 1.600-1.620 điểm để xác nhận khả năng thiết lập kênh giá dao động sideway trong tháng 11. Nếu VN-Index tiếp tục bảo vệ thành công vùng hỗ trợ này, vùng dao động ngắn hạn của thị trường sẽ được thiết lập từ 1.600-1.620 điểm đến 1.700-1.720 điểm trong tháng 11. Thị trường thiết lập kênh giá dao động sideway trong tháng 11 sẽ là môi trường tốt để dòng tiền đầu cơ dịch chuyển xoay vòng tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên duy trì vị thế và thực hiện cơ cấu tỷ trọng danh mục trong tuần này. Các hoạt động mua trading hoặc nâng tỷ trọng vị thế ngắn hạn chỉ thực hiện khi VN-Index kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm. Đây vẫn là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro nên nhà đầu tư hạn chế sử dụng margin. Trong kịch bản tiêu cực, nhà đầu tư cần tuân thủ bán khi vị thế ngắn hạn vi phạm ngưỡng trailing stop. Đồng thời giảm nhanh tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn nếu VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.