Nhận định chứng khoán 31/10: Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới

Áp lực cung giá cao vẫn tiếp tục gia tăng

Sau phiên chịu áp lực bán ở vùng kháng cự 1.700 điểm. VN-Index phục hồi trong phiên sáng 30/10 với thanh khoản ở mức thấp, mức độ phân hóa cao. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn trong phiên chiều về vùng 1.660 điểm và hồi phục nhẹ trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 30/10, VN-Index giảm 16,26 điểm (-0,96%) về mức 1.669,57 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm mạnh hơn 24,58 điểm (-1,26%) về mức 1.925,18 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực với 175 mã giảm giá. Tập trung ở các mã vốn hóa lớn, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, các mã đã có giai đoạn tăng mạnh...; 148 mã tăng giá, nổi bật ở các mã công nghệ, viễn thông, cảng biển, bảo hiểm... phân hóa mạnh trong các nhóm ngành khi kết quả kinh doanh quí III đã dần công bố và 47 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Thị trường phân hóa, thanh khoản cải thiện tốt ở các mã có kết quả kinh doanh tích cực. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -1.177 tỷ đồng trong phiên 30/10 trên HOSE.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm, giá thấp nhất tháng 9/2025 và kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay và giá cao nhất tháng 9/2025. Điểm tích cực là thị trường phân hóa tốt trong vùng giá này, lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Áp lực cung giá cao vẫn tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự, nhất là đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh.

Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index tích lũy và phân hóa với chất lượng thị trường cải thiện dựa trên kết quả kinh doanh quý III/2025 công bố tích cực. Thị trường phân hóa theo: Áp lực bán mạnh đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao... Phục hồi tốt, dòng tiền và xu hướng cải thiện với các mã, nhóm mã cơ bản tốt, có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng giá tháng 4-5/2025, thời điểm giảm mạnh do áp thuế và kết quả kinh doanh tích cực.

“Nhà đầu tư không nên gia tăng tỷ trọng khi VN-Index ở vùng giá kháng cự ngắn hạn quanh 1.700 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn có thể chọn lọc các cơ hội đầu tư dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III/2025 tăng trưởng tốt”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở nhiều vị thế mua mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên tăng ngày 30/10 không tác động nhiều lên xu hướng đã hình thành trước đó và vẫn nằm trong kịch bản của nhịp hồi kỹ thuật. Nhịp hồi này có thể kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm và nếu ko có dấu hiệu bùng nổ của thanh khoản thì khả năng cao xu hướng điều chỉnh sẽ quay trở lại.

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở nhiều vị thế mua mới (Ảnh minh họa: KT)

“Ở thời điểm hiện tại, cần sự xác nhận của thanh khoản đi kèm với biên độ tăng điểm mạnh, vượt qua ngưỡng kháng cự 1.720 để xác nhận xu hướng tăng điểm quay trở lại. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc mở nhiều vị thế mua mới và kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận mới mạnh tay gom cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 31/10 và mức kháng cự ngắn hạn của chỉ số VN-Index là 1.721 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang ở giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường vẫn có khả năng sẽ tiếp tục đi ngang và thanh khoản vẫn có thể ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20-40% danh mục và tiếp tục xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.