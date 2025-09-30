Nhận định chứng khoán 30/9: Thị trường có thể tiếp tục đi ngang

Nhà đầu tư không nên gia tăng, mua đuổi

Sau tuần phục hồi, thị trường khởi đầu tuần cuối tháng 9/2025 tương đối tích cực, nhất là nhóm vốn hóa lớn, VN30 trước triển vọng nâng hạng của thị trường. VN-Index đầu phiên 29/9 giảm điểm nhẹ, thanh khoản suy giảm, tăng điểm tốt hướng đến vùng giá 1.680 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu Vingroup, ngân hàng. Thị trường sau đó rung lắc, chịu áp lực bán ở nhóm vốn hóa trung bình, nhỏ. Kết phiên giao dịch ngày 29/9, VN-Index tăng 5,78 điểm (+0,35%) lên mức 1.666,48 điểm, hướng đến kháng cự quanh 1.680 điểm. Trong khi VN30 tăng 9,58 điểm (+0,52%) lên mức 1.862,23 điểm, kiểm tra lại vùng đỉnh 1.880 điểm - 1.900 điểm tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiêng điều chỉnh với 233 mã giảm giá. Áp lực điều chỉnh khá mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ trong nhóm bất động sản, xây dựng, hàng không, thủy sản, thép, công nghệ... ; 86 mã tăng giá với số ít mã nổi bật trong các nhóm ngành điện, bất động sản, ngân hàng... và 55 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -10,1% so phiên trước. Thể hiện mức độ phân hóa cao, áp lực điều chỉnh tương đối bình thường ở nhiều mã, nhóm mã, và một phần thị trường đang thời điểm cuối quí III/2025 với các hoạt động chốt NAV quí III, chốt dư nợ tín dụng cuối quý. Khối ngoại tiếp tục bán ròng -753,7 tỷ đồng trong phiên 29/9 trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 1 tháng qua.

Ngắn hạn, VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn kết thúc quý III/2025. Có thể sau khi kết thúc quý III, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố định giá cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh quí III và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.

“Với diễn biến thị trường hiện nay, nhiều mã sau khoảng 1 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III và cuối năm tăng trưởng tốt khi dòng tiền đang cải thiện trở lại sau giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, đa số sẽ nỗ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. Nhà đầu tư không nên gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm”, chuyên gia của SHS nhận định.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên giao dịch đầu tuần VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chủ yếu đóng góp của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung ở rổ VN30 như: VIC, VHM, VRE, VPB, HDB… còn phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm điểm. Thanh khoản phiên 29/9 vẫn ở mức thấp và đây là phiên thứ 15 liên tiếp có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Xu hướng chính của VN-Index vẫn là sideway và khả năng sẽ tiếp diễn trong các phiên tới nếu thanh khoản không có sự bùng nổ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và bé thu hút dòng tiền trong các phiên trước cũng gặp phải áp lực bán khá mạnh trong phiên. Ở thời điểm hiện tại xu hướng đi ngang đang chiếm áp đảo nên nhà đầu tư cũng cần cơ cấu danh mục giữa tỷ trọng tiền và cổ phiếu ở mức cân bằng.

“Nhà đầu tư đã ưu tiên vị thế mua ở nhóm cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng… trong các phiên trước, vị thế mua chỉ tiếp tục khi vị thế mua thăm dò trước đó đã có lợi nhuận và tối đa cũng chỉ nên phân bổ tỷ trọng cổ phiếu lớn nhất là 60%. Cần tích trữ một lượng tiền mặt để hành xử những biến động khó lường của thị trường khi thanh khoản bùng nổ quay trở lại”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong phiên hôm nay 30/9. Đồng thời, mức độ phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn khi dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và tình trạng xanh vỏ đỏ lòng vẫn đang diễn ra. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn và đà bán ròng của khối ngoại giảm dần nên thị trường có thể vẫn đang biến động theo kịch bản đi ngang và tăng.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.