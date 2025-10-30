Nhận định chứng khoán 30/10: VN-Index tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700

Áp lực cung giá cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng

Sau phiên tăng điểm tốt khi VN-Index phục hồi ở vùng hỗ trợ 1.620 điểm và tâm lý cải thiện hơn. Nhất là nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quí III/2025 tăng trưởng mạnh. Đây là động lực chính để thị trường tiếp tục tăng điểm với rất nhiều mã giao dịch tích cực. VN-Index tăng điểm đầu phiên 29/10, hướng đến vùng kháng cự quanh 1.700 điểm và chịu áp lực rung lắc điều chỉnh. Kết phiên giao dịch ngày 29/10, VN-Index tăng 5,33 điểm (+0,32%) lên mức 1.685,83 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm. VN30 tăng nhẹ hơn 0,48 điểm (+0,02%) lên mức 1.949,76 điểm, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.970 điểm, giá cao nhất các phiên giảm mạnh trong tháng 10.

Độ rộng trên HOSE tích cực với 246 mã tăng giá. Nhiều mã tăng giá tốt khi kết quả kinh doanh công bố tăng trưởng mạnh. Nổi bật ở các mã xây dựng, cao su, điện nước, thủy sản và ngân hàng...; 88 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở các mã chứng khoán khi thanh khoản thị trường ở dưới mức trung bình, phân hóa trong nhóm công nghệ - viễn thông trước áp lực bán ngắn hạn sau giai đoạn phục hồi, các mã bất động sản vốn hóa lớn sau giai đoạn tăng mạnh và 39 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Thị trường phân hóa, thanh khoản cải thiện tốt ở các mã có kết quả kinh doanh tích cực. Khối ngoại bán ròng trở lại với giá trị -1.489 tỷ đồng trong phiên 29/10 trên HOSE.

Kết phiên giao dịch ngày 29/10, VN-Index tăng 5,33 điểm (+0,32%) lên mức 1.685,83 điểm

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm, giá thấp nhất tháng 9/2025 và kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay và giá cao nhất tháng 9/2025. Điểm tích cực là thị trường phân hóa tốt trong vùng giá này, lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Tuy nhiên, áp lực cung giá cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự.

Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index tích lũy và phân hóa với chất lượng thị trường cải thiện dựa trên kết quả kinh doanh quí III/2025 công cố tích cực. Cơ hội sinh lợi ngắn hạn và phục hồi tốt tập trung nhiều ở các mã, nhóm mã đã có thời gian tích lũy kéo dài, giá phục hồi tốt ở vùng giá tháng 4-5/2025.

“Nhà đầu tư nên chọn lọc các cơ hội đầu tư dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III/2025 tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, không nên gia tăng tỉ trọng khi VN-Index ở vùng giá kháng cự ngắn hạn quanh 1.700 điểm”, chuyên gia của SHS lưu ý.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 30/10 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.721 điểm. Đồng thời, điểm tích cực là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tích cực hơn cho nên rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1.721 điểm thì mô hình hai đáy có thể xác nhận. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh và xác nhận trong vùng lạc quan.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, trong đó xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps và Upcom được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20-40% danh mục và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần. Tuy nhiên, sự phân hóa hồi phục giữa các nhóm cổ phiếu sẽ diễn ra khi thị trường sẽ cần phải hấp thụ lượng cung giá cao trong phiên giảm mạnh ngày 27/10 và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ diễn ra vào cuối tuần cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

“Các hoạt động mua trading chỉ nên thực hiện ở các thời điểm thị trường xuất hiện rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu cơ bản điều chỉnh mạnh trong thời gian vừa qua. Một số ngành đáng chú ý như: chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp...”, chuyên gia của BVSC nhận định.