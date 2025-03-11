Nhận định chứng khoán 3-7/11: VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc

Nhà đầu tư nên thận trọng, nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải

Ngày cuối cùng của tháng 10 khép lại giai đoạn giao dịch khó khăn nhất của các "chứng sĩ" kể từ thời điểm thuế đối ứng được công bố. Khởi đầu tuần mới kém suôn sẻ khi sắc xanh chỉ chớm nở trước những tin tức tích cực từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có phần hạ nhiệt, áp lực bán ồ ạt khiến chỉ số chìm trong ngưỡng giá đỏ. Rồi trước ranh giới đầy mong manh tại vùng hỗ trợ cứng 1.620 điểm, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đưa thị trường hồi phục rất tích cực, lấy lại đường giá MA50 và cả những kỳ vọng lớn lao về “chiếc đáy thứ hai”. Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối tuần bỗng dưng trở thành cơn lốc, cuốn phăng mọi thành quả khi rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong ngày cơ cấu quỹ. Dẫn đầu đà giảm phải kể tới những cái tên quen thuộc họ Vingroup (VIC, VHM, VRE) vốn đã trở thành điểm tựa của VN-Index trong những tuần trước, cùng với trạng thái có phần “uể oải” của nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng và Chứng khoán càng khiến chỉ số chung bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu Midcap cùng một vài Bluechip đơn lẻ như FPT, DGC, GAS nhận được nhiều sự ưu ái từ dòng tiền khi sắc xanh liên tục được duy trì trên nền thanh khoản khớp lệnh tuần này sụt giảm đáng kể, thấp hơn tới -30,3% so với bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 27/10 – 31/10, VN-Index đóng cửa ở mức 1,639.65 điểm, giảm 43,53 điểm (-2,59%).

Tâm lý thận trọng bủa vây thị trường, phản ánh mạnh mẽ vào việc thanh khoản khớp lệnh tuần ở mức thấp hơn tới -30,3% so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 890 triệu cổ phiếu (-26,05%), tương đương giá trị đạt 27.562 tỷ đồng (-27,10%).

Tuần giảm điểm mạnh của chỉ số chung, thế nhưng độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Công nghệ viễn thông (+8,51%), Dệt may (+6,75%) và Bất động sản Khu công nghiệp (+6,23%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-11,11%), Chứng khoán (-2,87%) và Bán lẻ (-2,30%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giao dịch khá ảm đạm trong ngày cuối tuần qua 31/10. Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên trước thời điểm các quỹ cơ cấu danh mục trong phiên ATC. Đóng cửa giảm điểm khá nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy áp lực bán tháo là chưa có. Xu hướng chốt lời gia tăng mạnh sau khi VN-Index tiếp cận mốc tâm lý 1.800 khiến VN-Index sụt giảm (-1,33%) trong tháng 10, hình thành nên xu hướng điều chỉnh khi có 2 tháng giảm điểm liên tiếp.

Ở biểu đồ tuần, dù thanh khoản trong tuần qua giảm mạnh (khối lượng khớp lệnh giảm -30.3% so với mức bình quân 20 tuần), song biên độ giảm của VN-Index khá lớn (-2,59%) đang cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Vậy xét trên các biểu đồ ngày, tuần, tháng đều phản ánh xu hướng điều chỉnh của VN-Index nên mức độ rủi ro cho vị thế mua là khá cao.

“VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.560 điểm trong tháng thì áp lực bán mới tạm dừng. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải (50% - 60%) và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test vùng hỗ trợ trên mới bắt đầu quay lại vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc trong ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), trên đồ thị ngày, VN-Index hình thành nến đỏ và đóng cửa quanh vùng cận dưới của nền tích lũy hình thành từ tháng 9/2025. Khối lượng giao dịch đạt hơn 777,8 triệu đơn vị, cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng trong ngắn hạn của một bộ phận nhà đầu tư.

VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc trong ngắn hạn khi chỉ số đang vận động dưới các đường trung bình động quan trọng, bao gồm MA 5 ngày và MA 20 ngày. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.620 – 1.630 trong khi kháng cự gần nằm quanh ngưỡng 1650+/- điểm.

“Nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giữ giá tốt trong nhịp biến động hiện hữu của thị trường, đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể giải ngân từng phần, ưu tiên cổ phiếu đang điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc cổ phiếu ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá bán”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index đã trở lại xu thế dao động trong kênh sideway từ 1.600-1.620 điểm đến 1.705-1.725 điểm nên sẽ có các pha biến động mạnh tại các điểm cận ở vùng kênh trên và kênh dưới của kênh sideway này trong ngắn hạn. Nếu xu thế dao động này của thị trường được định hình rõ ràng hơn trong nửa đầu tháng 11, dòng tiền có thể sẽ hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, vốn hóa vừa và nhỏ.

“Đối với các vị thế đang nắm giữ tiếp tục duy trì trạng thái bằng các lệnh trailing stop. Các hoạt động mua trading chỉ nên thực hiện ở các thời điểm thị trường xuất hiện rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp...”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.