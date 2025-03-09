Nhận định chứng khoán 3-5/9: VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.720 điểm

VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.720 điểm

Tuần giao dịch xuất phát đầy khó khăn của VN-Index khi chỉ số biến động mạnh tại vùng giá đỉnh mọi thời đại và mức tăng của tỷ giá USD/VND dấy lên tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Khởi đầu tuần mới kém suôn sẻ, VN-Index đánh rơi tới hơn 31 điểm, xung lực tăng yếu dần và lần đầu tiên đóng cửa thủng mốc MA10 sau 3 tuần giao dịch trên đường giá này. Tuy nhiên, trong lúc thị trường đứng trước khả năng rơi vào nhịp rung lắc mạnh, nhóm cổ phiếu VN30 lại bất ngờ bật tăng mạnh mẽ (53,6 điểm), phủ nhận lại cây nến giảm điểm của ngày hôm trước.

Những phiên giao dịch còn lại trong tuần phản ánh trạng thái cân bằng dễ thấy của thị trường trước những kỳ nghỉ lễ khi cung cầu giằng co trên nền biên độ thấp. Mặc dù phải chịu áp lực chốt lời nhẹ khi tiếp cận những mốc đỉnh lịch sử, VN-Index đóng cửa tuần giao dịch hình thành cây nến búa (hammer) tăng điểm rất tích cực và điểm số kết phiên tuần cao nhất từ trước đến nay. Thanh khoản khớp lệnh bình quân có yếu tố sụt giảm -28,9% so với tuần trước, tuy nhiên vẫn ở mức cao +22% so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 25/8 – 29/8, VN-Index đóng cửa ở mức 1.682,21 điểm, tăng 36,74 điểm (+2,23%).

Tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp của thị trường với điểm số gia tăng tích cực, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh bình quân có dấu hiệu sụt giảm -28,9% so với tuần trước dù cho vẫn ở mức cao khi +22% so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1,451 triệu cổ phiếu (-27,34%), tương đương giá trị đạt 41.770 tỷ đồng (-25,96%).

Nhờ sức bật từ nhóm Chứng khoán, thị trường có tuần tăng điểm tích cực với độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 18/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán (+12,51%), Bán lẻ (+6,89%) và Thép (+5,35%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất trong tuần này. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4%), Bất động sản Khu công nghiệp (-0,72%) và Hóa chất (-0,65%) là ba nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong tuần.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc xanh ở phiên giao dịch cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, VN-Index đã duy trì mạch tăng 4 phiên liên tiếp. Biên độ tăng điểm trong phiên cuối tuần có phần thu hẹp về cuối với thanh khoản ở mức thấp hơn bình quân 20 phiên. Khối lượng khớp lệnh trong cả 4 phiên tăng vừa qua đều nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư khi VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử.

Xu hướng tăng điểm vẫn áp đảo trên cả biểu đồ ngày lẫn biểu đồ tuần. VN-Index có tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp, kết thúc tuần tăng (+2,23%) cao hơn mức tăng (+0,95%) của tuần trước. Tuy vậy, điểm đáng chú ý tuần qua có khối lượng khớp lệnh tuần sụt giảm khá mạnh so với tuần trước (-28,9%) và là tuần thấp nhất trong 4 tuần tăng điểm.

“Không loại trừ quán tính tăng điểm có thể đẩy VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.720 điểm trong tháng 9, nhưng ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index tích lũy ở vùng cân bằng rồi mới mạnh tay giải ngân cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số có thể sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự mạnh hơn tại 1.735-1.745 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến đỏ thân nhỏ trên đồ thị ngày, tuy nhiên, chỉ số vẫn đang duy trì trên các đường xu hướng MA 5 ngày và MA 10 ngày. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,46 tỷ đơn vị, cải thiện mạnh so với phiên liền trước tuy nhiên thấp hơn so với bình quân 20 phiên, phần nào thể hiện tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ.

ASEANSC cho rằng, VN Index sẽ tiếp tục trạng thái rung lắc trong ngắn hạn do ảnh hưởng của cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là 1.665 +/- trong khi vùng kháng cự gần là khu vực 1.690 +/-.

“Nhà giao dịch ngắn hạn nên ưu tiên chiến lược nắm giữ để tối ưu hiệu suất sinh lời. Động thái nắm giữ nên tập trung vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt, ví dụ: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản…”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, thị trường tiếp tục được neo giữ điểm số ở quanh vùng cản tâm lý quanh 1.700 điểm nhờ sự diễn biến tăng điểm luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo.

“Chỉ số có thể sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự mạnh hơn tại 1.735-1.745 điểm sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.