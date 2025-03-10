Nhận định chứng khoán 3/10: Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng

Rung lắc, biến động là diễn biến chủ đạo trong ngắn hạn

Sau phiên đầu quý IV tăng điểm với thanh khoản thấp. VN-Index tăng điểm trong đầu phiên 2/10 hướng đến vùng giá 1.680 điểm, thanh khoản trong phiên sáng tiếp tục giảm mạnh. Áp lực bán gia tăng ở vùng kháng cự và gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều khi nhà đầu tư dần mất kiên nhẫn, chịu áp lực bán dừng lỗ ngắn hạn. Kết phiên giao dịch ngày 2/10, VN-Index giảm 12,34 điểm (-0,74%) về mức 1.652,71 điểm, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự quanh 1.680 điểm. Trong khi VN30 giảm 10,83 điểm (-0,58%) lên mức 1.859,80 điểm, chịu áp lực bán khi kiểm tra lại vùng đỉnh 1.880 điểm - 1.900 điểm tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 243 mã giảm giá. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở các cổ phiếu bất động sản, phân bón, thủy sản, xây dựng, điện, chứng khoán...; 84 mã tăng giá, phân hóa trong nhóm ngân hàng, bảo hiểm... và 42 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 10,5% so phiên trước. Thể hiện áp lực bán gia tăng ở nhiều mã, nhóm mã. Khối ngoại gia tăng bán ròng -2.355 tỷ đồng trong phiên 2/10 trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến đỏ trên đồ thị ngày và quay lại dưới đường xu hướng MA 20 ngày. Khối lượng giao dịch đạt 735,3 triệu đơn vị, cải thiện so với phiên trước và nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 20 phiên.

ASEANSC dự báo, rung lắc, biến động là diễn biến chủ đạo trong ngắn hạn của thị trường. Trạng thái này được giải thích bởi lực cung quanh đỉnh lịch sử, hiệu ứng bán ròng của khối ngoại bên cạnh tâm lý chờ đợi về thông tin nâng hạng thị trường. Hỗ trợ gần của VN-Index là ngưỡng điểm 1.640+/- trong khi kháng cự gần quanh khu vực 1.660 – 1.670.

“Nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên nắm giữ với các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng trên đồ thị kỹ thuật, đi cùng với giá vốn an toàn. Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể cân nhắc giải ngân từng phần trong nhịp biến động của các cổ phiếu tiềm năng như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ,…”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 3/10. Đồng thời, thanh khoản có thể cải thiện tích cực hơn khi thị trường đã có giai đoạn tích lũy khá lâu cùng với đó là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đã giảm về lại vùng quá bán cho thấy cầu giá thấp có thể gia tăng mạnh trong phiên hôm nay. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và không mua đuổi ở nhịp tăng mạnh trong phiên hôm nay 3/10”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), việc tìm kiếm lợi nhuận giai đoạn hiện tại vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền sẽ tập trung cục bộ và luân phiên ở các cổ phiếu có triển vọng KQKD quý III dự báo tăng trưởng mạnh.

“Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên ở các cổ phiếu có sẵn để lấy lợi thế T+ và các nhóm cổ phiếu có KQKD quý III tăng trưởng tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên cân đối tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng margin hoặc đẩy tỷ trọng cổ phiếu lên quá cao ở giai đoạn hiện tại. Các nhịp tăng điểm mạnh kèm thanh khoản thấp của thị trường được xem là cơ hội để bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.