Nhận định chứng khoán 29/9-3/10: VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang

VN-Index tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh

Sau tuần giảm điểm khi chịu áp lực bán ở vùng đỉnh cũ 1.700 điểm. VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần này về vùng giá quanh 1.620 điểm và phục hồi trở lại với mức độ phân hóa cao, thanh khoản ở mức thấp. Kết tuần giao dịch 22-26/9, VN-Index tăng nhẹ +0,13% lên mức 1.660,70 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 kết tuần tiếp tục giảm -0,37% về mức 1.852,65 điểm, dưới kháng cự vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về điều chỉnh, tích lũy. Tăng giá tích cực ở nhóm xây dựng, phục hồi ở nhóm bảo hiểm, dầu khí, khu công nghiệp. Chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm công nghệ-viễn thông, thép, cảng, bất động sản, chứng khoán, phân bón-hóa chất... Thanh khoản giảm tuần thứ 2 liên tiếp, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -9,9% so với tuần trước, trung bình 910 triệu cổ phiếu/phiên, giảm mạnh so với trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu phiên trong tháng 8. Thị trường phân hóa, tâm lý thận trọng khi không có nhiều cơ hội tốt, và một phần thị trường đang thời điểm cuối quí III/2025 với các hoạt động chốt NAV quí III và chốt dự nợ tín dụng cuối quí. Khối ngoại bán ròng 10 tuần liên tiếp, bán ròng trong tuần này với giá trị -7.355 tỷ đồng trên HOSE. Giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay lên đến 96.522 tỷ đồng, vượt lượng bán ròng năm 2024.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, vùng giá trung bình 20 phiên. Nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025, có giai đoạn điều chỉnh và tích lũy đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, đa số sẽ nổ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Về ngắn hạn, VN-Index tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản, triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quý III/2025.

“Với diễn biến thị trường hiện nay, nhiều mã sau khoảng 1 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III và cuối năm tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, áp lực cung có thể gia tăng, nhiều mã có thể chịu áp lực bán ngắn hạn khi hướng đến vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư không nên gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm”, chuyên gia của SHS lưu ý.

VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đứt mạch tăng 3 phiên liên tiếp trước đó, VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay. Thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp so với bình quân 20 phiên cho thấy phiên giảm hôm nay chưa tác động quá tiêu cực tới xu hướng chung của thị trường. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa tăng nhẹ (+0,13%) với thanh khoản suy giảm so với 2 tuần trước đó và hình thành nến Doji thể hiện tâm lý thận trọng và phân vân của nhà đầu tư. Quan sát trong tuần cho thấy dòng tiền tăng điểm tích cực ưu tiên chọn nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và bé, tập trung ở các nhóm ngành Bất động sản, Xây dựng hạ tầng, Vật liệu xây dựng… Xu hướng trong tuần qua chủ yếu là sideway với thanh khoản ở mức thấp nên khả năng bùng nổ trong tuần tới không cao trừ khi thanh khoản được cải thiện.

“Các phiên tuần này 29/9 – 3/10 khả năng cao sẽ tiếp tục đi ngang với dòng tiền luân chuyển tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và bé ở các nhóm tăng mạnh trong tuần qua. Nhà đầu tư nên ưu tiên giữ tỷ trọng cổ phiếu nhỉnh hơn và căn nhịp chỉnh của thị trường chung để gia tăng thêm các cổ phiếu đã mua và có lợi nhuận trong các phiên của tuần này”, chuyên gia của CSI nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vẫn giữ quan điểm cho rằng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục vận động trong kênh giá đi ngang ngắn hạn từ quanh 1.600-1.700 điểm để tích lũy xung lực và chờ đợi các yếu tố hỗ trợ mới để thiết lập xu hướng tăng trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, với chuyển động từ vùng hỗ trợ kênh dưới đi lên, VN-Index nhiều khả năng sẽ sớm có cơ hội hướng đến thử thách vùng kháng cự kênh trên quanh 1.700 điểm. Dòng tiền sẽ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các nhóm cổ phiếu có triển vọng KQKD quý III tích cực. Ngoài ra, kỳ vọng nâng hạng sẽ là yếu tố nâng đỡ cho thị trường khỏi các rủi ro giảm sâu ở giai đoạn hiện tại.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các vị thế ngắn hạn sang các cổ phiếu có KQKD quý III tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và các nhóm ngành liên quan đến chủ đề đầu tư công, nâng hạng. Thời điểm thích hợp để thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.