Nhận định chứng khoán 29/8: VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.694 điểm

Sau giai đoạn tăng mạnh thị trường sẽ phân hóa

Sau phiên chịu áp lực bán ở vùng đỉnh. Thị trường trong phiên 28/8 giao dịch chậm với thanh khoản suy giảm khá mạnh. VN-Index trong phiên chịu áp lực điều chỉnh về 1.660 điểm với thanh khoản rất thấp trong phiên sáng, áp lực bán thấp. Thị trường sau đó tăng điểm trở lại dưới ảnh hướng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. Kết phiên giao dịch ngày 28/8, VN-Index tăng 8,08 điểm (+0,48%) lên mức 1.680,86 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.700 điểm. Trong khi VN30 tăng 12,65 điểm (+0,68%) lên mức 1.861,20 điểm, kiểm tra lại vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực, mức độ phân hóa cao, vẫn có tính chất luân chuyển sang các mã vốn hóa lớn, đầu ngành chưa tăng nhiều và phục hồi ở nhiều mã sau áp lực điều chỉnh với 177 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã chứng khoán, bán lẽ, ngân hàng, thủy sản, thép, hàng không... nhiều mã thanh khoản khá đột biến; 137 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh, phân hóa trong nhóm bất động sản, điện, công nghệ... với áp lực điều tương đối bình thường, thanh khoản thấp và 58 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm khá mạnh, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -25,6% so phiên trước, dưới mức trung bình. Thể hiện thị trường phân hóa, cơ hội sinh lợi ngắn hạn không cao. Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trong phiên 28/8 trên HOSE với giá trị -2.566,3 tỷ đồng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm. Sau nhiều tuần giao dịch sôi động với thanh khoản trên HOSE hơn 50.000 tỉ đồng. Thị trường đã giao dịch chậm lại, thanh khoản bắt đầu giảm dần và giảm khá mạnh trong phiên 28/8.

“Thị trường cũng sắp kết thúc tháng 8/2025, bắt đầu tháng cuối của quý III/2025. Sau giai đoạn tăng mạnh thị trường sẽ phân hóa trong giai đoạn tới. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III sắp đến sau giai đoạn tăng mạnh”, chuyên gia của SHS nhận định.

VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.694 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index duy trì mạch tăng 3 phiên liên tiếp. Biên độ tăng điểm không lớn và thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh phiên 28/8 thấp nhất hơn một tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh (-34,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Ba phiên tăng điểm vừa qua đều có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư ở vùng đỉnh của thị trường. Vì vậy, 3 phiên tăng điểm chưa tích đủ động lượng để bẻ gãy hoàn toàn tín hiệu tiêu cực của 2 phiên giảm điểm trước đó mặc dù VN-Index đã lấy lại toàn bộ điểm số đã mất của 2 phiên giảm trước.

“Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index liên tục xuất hiện 2 mẫu hình nến đảo chiều thể hiện nhịp hồi phục chưa đủ điều kiện xác nhận xu hướng tăng điểm đã quay lại. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận từ thanh khoản trước khi quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và chỉ số VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.694 điểm trong phiên hôm nay 29/8. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên kịch bản “sideways” có thể xảy ra với thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm trở lại cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.