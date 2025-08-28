Nhận định chứng khoán 28/8: Thị trường có thể sẽ điều chỉnh

Thị trường có thể sẽ phân hóa trong giai đoạn tới

Sau diễn biến tăng điểm mạnh cuối phiên trước, tiếp đà tăng tích cực thị trường hướng đến vùng giá cao nhất những phiên trước. VN-Index, VN30 tăng lên vùng đỉnh ngày 21/8 tương ứng quanh 1.700 điểm và 1.800 điểm. Thị trường phân hóa mạnh, áp lực bán vùng giá cao gia tăng. Kết phiên giao dịch ngày 27/8, VN-Index tăng 5,15 điểm (+0,31%) lên mức 1.672,78 điểm, chịu áp lực bán vùng giá 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm nhẹ 0,50 điểm (-0,03%) về mức 1.848,55 điểm, chịu áp lực bán vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực, mức độ phân hóa cao, vẫn có tính chất luân chuyển sang các mã chưa tăng nhiều với 169 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã riêng lẽ trong từng nhóm ngành như VCB, BID trong ngân hàng, GMD trong cảng biển, MWG, PNJ... bán lẻ, DXG, IJC, NLG... trong nhóm bất động sản hay nhóm điện, công nghệ...; 149 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở các mã đã tăng mạnh trong nhóm ngân hàng, xây dựng... phân hóa trong các nhóm ngành và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 20,2% so phiên trước. Thể hiện thị trường vẫn có tính chất luân chuyển tốt, nhiều mã tăng mạnh, thanh khoản đột biến. Trong khi áp lực điều chỉnh ở nhiều mã cũng tương đối bình thường. Khối ngoại sau khi bất ngờ mua ròng phiên trước, bán ròng đột biến trong phiên 27/8 trên HOSE với giá trị -4.066,9 tỷ đồng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

Trong ngắn hạn, thị trường sắp kết thúc tháng 8/2025, bắt đầu tháng cuối của quí III/2025. Sau giai đoạn tăng mạnh thị trường có thể sẽ phân hóa trong giai đoạn tới, phụ thuộc nhiều vào triển vọng kinh doanh của từng nhóm ngành, định giá doanh nghiệp. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 365 tỷ USD, tương đương với 77%/GDP năm 2024. Định giá P/E toàn thị trường ở mức 15,x, mức P/E Forward 12,5 vẫn được xem là tương đối hợp lý, nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện nay. Mức P/B tương ứng 2,1x thấp hơn so với thời điểm đỉnh năm 2022, tương ứng P/B 2,8.

“Nhà đầu tư nên quan tâm tới những cổ phiếu đầu ngành ở các ngành chiến lược của nền kinh tế, có các mức định giá hấp dẫn hơn mức trung bình thị trường chung, hiệu quả kinh doanh vượt trội so với thị trường chung để có hiệu quả đầu tư tốt nhất”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, đà tăng có thời điểm giúp chỉ số vượt lịch sử (1.694 điểm) và tiệm cận mốc 1.700 điểm. Tuy vậy, áp lực chốt lời ở vùng này có phần dâng cao khiến VN-Index đóng cửa thu hẹp đáng kể đà tăng. Thanh khoản phiên 27/8 tăng so với phiên trước (+20,2%) nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-13,4%). Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến “Shooting Star” cho thấy đà tăng xuất phát từ phiên đảo chiều liền trước không quá mạnh và khả năng cao khó duy trì trong các phiên tới.

“Không loại trừ khả năng sẽ có nhịp chỉnh trong các phiên tới với tín hiệu điểm báo đầu tiên khi mô hình nến “Shooting Star” xuất hiện ở vùng đỉnh lịch sử. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc mở vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại. Tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt lớn hơn và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index có nhịp điều chỉnh về vùng cân bằng mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 28/8. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.604 điểm trong những phiên tới, nhưng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy nên chỉ số VN-Index sẽ vẫn biến động trong vùng 1.604 – 1.694 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng nhẹ và vẫn trong vùng bi quan, đặc biệt dòng tiền vẫn ở mức thấp điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn rất thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này để tránh các rủi ro T+”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.