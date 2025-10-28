Nhận định chứng khoán 28/10: VN-Index có thể quanh vùng hỗ trợ 1.600-1.640 điểm

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh

Sau 2 tuần giảm điểm, thị trường hồi phục nhẹ đầu phiên 27/10 với thanh khoản thấp. VN-Index kiểm tra lại kháng cự 1.700 điểm và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng khi giá giảm ở rất nhiều mã, nhóm mã. Kết phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index giảm 30,64 điểm (-1,82%) về mức 1.652,54 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 giảm mạnh hơn 43,84 điểm (-2,25%) về mức 1.900,76 điểm, trên vùng đỉnh cao nhất tháng 8-9/2025 tương ứng 1.880 điểm-1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 178 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh ở các mã bất động sản, ngân hàng, bán lẽ, xây dựng... các mã có giai đoạn tăng giá mạnh tương đồng với VN-Index; 143 mã tăng giá, phục hồi khá tích cực ở các mã khu công nghiệp, hóa chất, công nghệ... và 48 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm nhẹ -1,4% so với phiên trước cho thấy thị trường phân hóa. Các mã chịu áp lực bán mạnh có tính chất đầu cơ cao, thị trường dần phân hóa hơn trong các nhóm ngành. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -1.118 tỷ đồng trong phiên 27/10 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi kiểm tra lại kháng cự 1.700 điểm. Áp lực cung gia tăng mạnh ở nhiều mã.

“Hiện tại VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.620 điểm - 1.630 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025. Trong khi VN30 kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 8-9/2025”, chuyên gia của SHS cho hay.

Theo SHS, chỉ số VN-Index kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh từ tháng 4/2025 đến nay, dẫn đến thị trường phân hóa theo: áp lực bán mạnh đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao... Phục hồi tốt, dòng tiền và xu hướng cải thiện với các mã, nhóm mã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Thể hiện phục hồi ở nhóm công nghệ, viễn thông trong những tuần trước. Hiện tại nhóm hóa chất, khu công nghiệp đang phục hồi tốt ở vùng giá tháng 4-5/2025. Nhóm mã này sau thời điểm giảm mạnh do áp thuế đối ứng, có kỳ vọng phục hồi khi Việt Nam, Mỹ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng.

“Với diễn biến này, chúng tôi thận trọng đánh giá, đề xuất các cơ hội đầu tư mới, dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quí III/2025 tăng trưởng tốt”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index giao dịch khá tiêu cực trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/10. Áp lực bán lan rộng về cuối phiên, tập trung mạnh trong phiên ATC ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như: Bất động sản (-4,15%), Bán lẻ (-4%), Xây dựng (-1,96%)… khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Thanh khoản phiên 27/10 tương đương với phiên trước đó, có khối lượng khớp lệnh hơn (-14,2%) so mức bình quân 20 phiên. Phiên giảm này củng cố cho xu hướng giảm điểm đã hình thành trước đó và cắt đứt nhịp hồi kỹ thuật trong 3 phiên tăng điểm của tuần trước.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Áp lực bán phiên 27/10 cho thấy xác suất cao thị trường sẽ còn tiếp diễn nhịp chỉnh trong các phiên tới với mốc hỗ trợ, kỳ vọng ở mức 1.560 điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên giữ quan điểm thận trọng, hạn chế việc bắt đáy, kiên nhẫn chờ đợi thị trường phản ứng ở mức hỗ trợ trên mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm trong phiên hôm nay 28/10. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho thấy áp lực giảm vẫn còn và chỉ số VN-Index có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần nhất một lần nữa. Trong khi đó chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy nhà đầu tư không quá bi quạn và đà giảm của thị trường phần lớn vẫn do tác động chính từ nhóm vốn hóa lớn (chủ yếu nhóm Vingroup và Gelex).

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20 – 40% danh mục và không nên bán ra ở giai đoạn hiện tại, vị thế mua mới có thể xem xét với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.