Nhận định chứng khoán 27-31/10: VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc

Thị trường vẫn chưa thể lấy lại xu hướng tăng điểm

VN Index giảm sâu trong phiên đầu tuần trước (-5,47%) do hiệu ứng từ kết quả thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp. Mặc dù rung lắc mạnh là diễn biến chính trong các phiên còn lại, tuy nhiên, chỉ số đã hồi phục đáng kể sau phiên giao dịch đầu tuần. Kết thúc tuần giao dịch 20/10 – 24/10, VN-Index đóng cửa ở mức 1,683.18 điểm, giảm 48,01 điểm (-2.77%).

Đột biến ở hai ngày đầu tuần, khối lượng giao dịch của VN-Index giảm dần về cuối tuần và thanh khoản khớp lệnh cả tuần ở mức thấp hơn -3,9% so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 1,204 triệu cổ phiếu (-8,06%), tương đương giá trị đạt 37.807 tỷ đồng (-13,14%).

Tuần giảm điểm với nhiều yếu tố bất ngờ của VN-Index và độ mở nghiêng về sắc đỏ với 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Công nghệ viễn thông (+8,84%), Bán lẻ (+2,38%) và Nhựa (+2,08%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-12,20%), Thép (-6,25%) và Ngân hàng (-5,27%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong tuần qua.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nhận định, điểm tích cực của thị trường tuần qua nằm ở việc thị trường giữ vững mốc hỗ trợ mạnh tại 1.620 điểm và lực cầu nhập cuộc kịp thời, đưa chỉ số kết thúc tuần với bóng nến dưới dài hơn phân nửa thân nến. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm và thị trường vẫn chưa thể lấy lại xu hướng tăng điểm trước đó một sớm một chiều.

“Nhà đầu tư vẫn nên căn bán, hạ tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số có nhịp phục hồi lên vùng giá 1.720 điểm và kiên nhẫn, chờ mở mua khi VN-Index có nhịp điều chỉnh về ngưỡng 1.560 điểm để có vị thế mua an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), trong phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index hình thành nến Dragonfly Doji sau khi kiểm định ngưỡng kỹ thuật 1.660 +/-. Khối lượng giao dịch đạt 915,5 triệu đơn vị, cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên.

VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc (Ảnh minh họa: KT)

Do đó, VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc do ảnh hưởng của vùng hợp lưu kháng cự quanh các đường MA ngắn hạn, bên cạnh hiệu ứng bán ròng từ khối ngoại. Hỗ trợ gần của VN Index là khu vực 1.660 – 1.670 trong khi kháng cự gần là ngưỡng điểm 1.690 – 1.700.

“Nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giữ giá tốt trong nhịp biến động hiện hữu của thị trường, đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh, ưu tiên cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và KQKD khả quan”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì dao động quanh đường trung bình động 50 ngày (MA50) nhờ sự hỗ trợ từ diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, việc thị trường tiếp tục hồi phục theo hướng tăng điểm mạnh ngay sẽ gặp nhiều thách thức khi có nhiều sự kiện quan trọng có thể tác động đến thị trường trong tuần cuối tháng 10.

“Các nhịp hồi phục hiện tại vẫn nên được ưu tiên cho các hoạt động tái cơ cấu danh mục và quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn. Chốt lời các vị thế mua T+ ở các vùng đáy của nhịp hồi. Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư hạn chế mở vị thế khi VN-Index tiến sát vùng kháng từ 1.700 điểm trở lên. Đây là giai đoạn khó khăn để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nên việc mở vị thế mua chỉ nên thực hiện khi thị trường kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.