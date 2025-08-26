Nhận định chứng khoán 26/8: Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội vàng bắt đáy

Sau phiên giảm điểm mạnh cuối tuần trước với thanh khoản đột biến và có tín hiệu đạt đỉnh đầu cơ, thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầu tuần cuối tháng 8 tiếp tục kém tích cực. Đầu phiên 25/8, VN-Index phục hồi lên vùng giá 1.660 với thanh khoản kém. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh hơn và dần phân hóa trong cuối phiên. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giảm mạnh. Kết phiên giao dịch ngày 25/8, VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,91%) về mức 1.614,03 điểm, kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 giảm 30,90 điểm (-1,70%) về mức 1.783,90 điểm, dưới mốc tâm lý 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực trên hầu hết các nhóm ngành, với 233 mã giảm giá. Áp lực bán gia tăng ở nhóm mã ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, bán lẻ, cảng biển... các mã có đã giai đoạn đầu cơ, tăng nóng...; 100 mã tăng giá, nổi bật ở số ít mã riêng lẻ và phục hồi ở một số mã bất động sản, thép, bảo hiểm... và 42 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm mạnh, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -35,2% so phiên trước. Thể hiện dòng tiền đầu cơ tiếp tục suy yếu, nhiều mã không thu hút lực cầu ngắn hạn, áp lực bán gia tăng. Khối ngoại gia tăng bán ròng mạnh với giá trị -1.755,8 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 25/8.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), dù mở cửa tăng điểm song áp lực bán lại chiếm ưu thế mạnh hơn trong suốt phiên giao dịch. Trong đó, nhóm Ngân hàng (-3,96%) là nguyên nhân chính khiến thị trường đóng cửa giảm điểm khá sâu. Thanh khoản phiên 25/8 sụt giảm mạnh so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-18,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm khá, nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu ở vùng này yếu và phần lớn tâm lý của giới đầu tư chưa vội vàng bắt đáy ở thời điểm hiện tại.

“Xu hướng của VN-Index đang trong quá trình điều chỉnh nên khả năng cao chưa thể đảo chiều tăng điểm ngay. Nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội vàng bắt đáy ở các phiên giảm kế tiếp, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ cân bằng mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên hôm nay 26/8. Đồng thời, YSVN cho rằng, đây chỉ là các nhịp hồi kỹ thuật và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, mức hỗ trợ gần nhất của chỉ số VN-Index là 1.590 điểm (đường trung bình 20 phiên) nên thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi từ vùng hỗ trợ này và các nhà đầu tư không cần thiết phải bán tháo ở mức thấp, đặc biệt là ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp ở các nhịp hồi và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn hiện hữu và VN-Index vẫn phải đối mặt với rủi ro lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.570-1.585 điểm để thiết lập lại trạng thái cân bằng ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực nhờ động lực tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngay trong tháng 9 tới đây.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và nên đóng các vị thế ngắn hạn bị vi phạm ngưỡng trailing stop. Các hoạt động mua trading tuần này, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.570-1.585 điểm”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.