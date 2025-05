Nhận định chứng khoán 26-30/5: VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.290-1.340

VN-Index cần thêm thời gian tích lũy để điều chỉnh về vùng cân bằng

VN-Index khởi đầu tuần qua ảm đạm với dư âm giảm điểm kéo dài từ phiên giao dịch cuối tuần trước đó. Tuy nhiên, sự bứt phá của bộ đôi họ Vingroup (VIC và VHM) cùng sự luân phiên tăng điểm của một số nhóm ngành riêng lẻ đã giúp thị trường lấy lại sự tích cực trong hai phiên giao dịch tiếp theo và chạm trở lại vùng giá 1.330 điểm - vùng cân bằng của thị trường trước khi thông tin về thuế đối ứng được công bố. Tuy nhiên, thị trường khi chưa thể khẳng định sức mạnh bằng việc duy trì mức giá cao nhất tuần thì lượng cung xuất hiện bất ngờ, kéo chỉ số rơi tự do 18 điểm chỉ trong buổi chiều của phiên giao dịch thứ tư trong tuần.

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự giằng co biên độ hẹp quanh vùng giá 1.315 điểm với thanh khoản thấp của thị trường khi không còn sự áp đảo tới từ cả phe mua và phe bán. Mặc dù không thể đóng cửa cao nhất tuần, song điểm số tiếp tục cải thiện tích cực cùng với việc thanh khoản khớp lệnh có yếu tố tương đương so với tuần trước và cao hơn 25,9% so với mức bình quân 20 tuần cho thấy tâm lý giao dịch tiếp tục duy trì sự hưng phấn nhất định. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong trường hợp các cổ phiếu bluechip không còn dư địa gồng gánh thị trường, nhiều khả năng VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh và tích lũy để hình thành xu hướng tiếp theo. Đóng cửa tuần giao dịch 19/5 - 23/5, chỉ số VN-Index ở mức 1.314,46 điểm, tăng 13,07 điểm (+1%).

Thanh khoản khớp lệnh bình quân tuần tiếp tục duy trì ở mức cao, tương đương so với tuần trước và cao hơn 25,9% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HSX đạt 965 triệu cổ phiếu (-2,67%), tương đương giá trị giao dịch đạt 22.919 tỷ đồng (-4,25%).

Do yếu tố tăng điểm cục bộ từ một số mã cổ phiếu trụ, chỉ số cải thiện tích cực tuy nhiên độ mở thị trường cân bằng với chỉ 10/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản (+12,56%), Hàng không (+5,68%) và Nhựa (+1,99%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất tuần. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-4,24%), Hóa chất (-3,61%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-2,50%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index giao dịch khá trầm lắng trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Dù đóng cửa trong sắc xanh nhưng biên độ tăng điểm không đáng kể, bên cạnh đó thanh khoản cũng suy giảm rõ rệt. Tăng điểm phục hồi có biên độ mỏng với thanh khoản thấp cho thấy động lượng tăng điểm gần như không có, lại cộng thêm VN-Index đang ở vùng đỉnh của năm 2025 nên khả năng bứt phá tiếp là khó có thể xảy ra. Sau quá trình tăng dài trước đó, VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh của năm 2025 nên áp lực chốt lời gia tăng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, VN-Index muốn tăng điểm tiếp cần thêm thời gian tích lũy để hoặc điều chỉnh về vùng cân bằng để tích trữ thêm động lượng.

“Xét trên biểu đồ tuần, xu hướng tăng điểm của VN-Index vẫn đang áp đảo với 3 tuần tăng liên tiếp. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư cần chờ thêm tín hiệu bứt phá mạnh của VN-Index (vượt mức đỉnh 2025 - mốc 1.343 điểm với thanh khoản bùng nổ vượt mức bình quân 20 phiên) để xác nhận xu hướng lớn trước khi quay lại vị thế mua mới. Trong trường hợp VN-Index điều chỉnh, mốc 1.250 điểm có thể sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh và an toàn cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI phân tích.

VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.290-1.340

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, trong tuần giao dịch này 26-30/5, vùng kháng cự 1.320-1.340 vẫn là thử thách lớn, khi đây là vùng đỉnh từ đầu năm. Thị trường đang bước vào giai đoạn “vùng trống” thông tin hỗ trợ sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và đại hội cổ đông 2025. Với vòng đàm phán thương mại Việt Nam-Mỹ diễn ra đầu tháng 6, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.290-1.340 để hấp thụ lực cung chốt lời, chờ tín hiệu mới.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần chuyển sang trạng thái thận trọng, duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý và hạn chế mua mới với các mã đã tăng nóng. Về trung-dài hạn, chúng tôi kỳ vọng các chính sách đột phá về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân từ Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15 mới được ban hành sẽ thúc đẩy cải cách sâu rộng, giúp cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Đây sẽ là động lực lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn”, chuyên gia của VNDIRECT lưu ý.

Cùng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, về tổng thể, nhà đầu tư vẫn nên lưu ý đến rủi ro thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, thậm chí có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh nếu có các thông tin kém tích cực xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang được neo giữ ở vùng cao. Diễn biến thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền sẽ bắt đầu có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc đang tích lũy khi hiệu ứng trì kéo điểm số của một số cổ phiếu vốn hóa lớn tạm dừng.

“Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục bằng cách bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đã đạt mức sinh lời kỳ vọng. Đồng thời, thiết lập các lệnh trailing stop cho các vị thế đang nắm giữ. Đối với hoạt động mua trading T+, nhà đầu tư vẫn có thể xem xét mở vị thế nếu thị trường tiếp tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh, rung lắc mạnh trong phiên. Tập trung mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc đang điều chỉnh tích lũy tại các vùng hỗ trợ”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.