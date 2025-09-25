Nhận định chứng khoán 25/9: VN-Index có thể tiếp tục đà tăng

Quán tính tăng điểm sẽ tiếp diễn

Sau phiên phục hồi nhẹ với khối lượng giao dịch thấp nhất trong 3 tháng trở lại, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng 24/9 về vùng giá 1.620 điểm. Thị trường phân hóa tốt với lực cầu gia tăng ở nhiều mã. VN-Index bắt đầu phục hồi tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên giao dịch ngày 24/9, VN-Index tăng 22,20 điểm (+1,36%) lên mức 1.653,46 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 tăng tốt hơn 32,03 điểm (+1,76%) lên mức 1.853,48 điểm, giữ được hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE khá tích cực với 231 mã tăng giá. Nhiều mã phục hồi tăng tốt, thanh khoản khá đột biến sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy trong 01 tháng qua. Nổi bật ở các mã ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng....; 88 mã giảm giá, tập trung ở các mã nhựa, phân hóa trong các mã điện, khu công nghiệp và 51 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng +43,3% so phiên trước, dưới mức trung bình. Thể hiện mức độ phục hồi tốt tập trung vào số ít nhóm mã, nhiều mã đã tạo đỉnh ngắn hạn từ cuối tháng 8 và có giai đoạn tích lũy tốt. Khối ngoại gia tăng bán ròng -1.505,8 tỷ đồng trong phiên trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) đánh giá, đà tăng chủ yếu về cuối phiên 24/9 và khối lượng khớp lệnh vẫn còn thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-18,2%) cho thấy động lượng bứt phá là chưa mạnh. Song phiên tăng ngày 24/9 là một tín hiệu tích cực, là chỉ báo để nhà đầu tư có thể mở vị thế mua mới.

“Đà tăng chủ yếu được đẩy mạnh về cuối phiên nên khả năng cao quán tính tăng điểm sẽ tiếp diễn trong phiên mở cửa hôm nay 25/9. Nhưng vị thế mua mới cần hạn chế việc mua đuổi, song nhà đầu tư nên chờ đợi nhịp chỉnh của thị trường chung để có điểm mua an toàn hơn. Nên ưu tiên dòng cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng hạ tầng và Vật liệu xây xây dựng,… cho nhịp mua mới lần này”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức 1.664 điểm

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN Index hình thành nến xanh thân dài đi cùng với trạng thái “rút chân” trên đồ thị ngày. Khối lượng giao dịch đạt 942,3 triệu đơn vị, cải thiện so với phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên, thể hiện sự thận trọng của tâm lý giao dịch trong ngắn hạn.

“Mặc dù quán tính đi lên có thể xuất hiện vào đầu phiên hôm nay 25/9, song khả năng thị trường vẫn sẽ duy trì trạng thái rung lắc, biến động trong bối cảnh khối ngoại tiếp diễn áp lực bán ròng. Hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.640 – 1.650 trong khi kháng cự gần là ngưỡng 1.670+/-. Nhà đầu tư đã giải ngân tại các nhịp biến động trong phiên gần đây có thể chuyển sang trạng thái nắm giữ để tối ưu lợi nhuận”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Đồng thời, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn và có nhu cầu giải ngân nên chờ đợi các nhịp rung lắc, tích lũy trở lại của thị trường và các cổ phiếu tiềm năng, hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo rướn trong phiên.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 25/9 và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.664 điểm). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường mới chỉ ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật, điểm tích cực là dòng tiền đã cải thiện tích cực hơn và chỉ báo tâm lý hồi phục cho thấy cơ hội mua mới gia tăng trở lại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy tri ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.