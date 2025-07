Nhận định chứng khoán 25/7: VN-Index đang hướng đến vùng giá cao nhất lịch sử

VN-Index tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm

Sau phiên chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản khá đột biến ở VN30, tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn. Thị trường chứng khoán giao dịch với diễn biến chậm trong phiên sáng 24/7, thanh khoản giảm khá mạnh so với phiên trước. Thị trường sau đó chịu áp lực rung lắc mạnh đầu phiên chiều. VN-Index kiểm tra lại 1.500 điểm và bật tăng trở lại với thanh khoản tăng tốt. Kết phiên giao dịch ngày 24/7, VN-Index tăng 8,71 điểm (+0,58%) lên mức 1.521,02 điểm, vượt lên mốc tâm lý 1.500 điểm, hướng đến giá cao nhất lịch sử tháng 1/2022. Trong khi VN30 tăng 8,22 điểm (+0,50%) lên mức 1.661,24 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực, mức độ phân hóa gia tăng mạnh hơn với 184 mã tăng giá. Nổi bật ở các nhóm mã tích lũy chưa tăng nhiều như dầu khí, khu công nghiệp, cao su, bảo hiểm, các mã ngân hàng. Phân hóa mạnh ở các nhóm ngành khác khi kết quả kinh doanh đã dần công bố với 131 mã giảm giá và 59 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, duy trì ở mức cao, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -3,7% so với phiên trước. Áp lực bán giá cao gia tăng ở nhiều mã có giai đoạn tăng mạnh gia tăng, đồng thời vẫn gia tăng khá đột biến ở nhiều mã có giai đoạn tích lũy tốt, chưa tăng nhiều, kết quả kinh doanh tích cực. Khối ngoại bán ròng với giá trị -208,3 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 24/7.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Diễn biến thị trường vẫn rất mạnh mẽ, VN-Index tiếp tục được kỳ vọng hướng đến giá cao nhất lịch sử tháng 1/2022 quanh 1.537 điểm. Trong khi VN30 đang kiểm tra lại vùng giá 1.670 điểm và vẫn có rủi ro cần điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá đỉnh lịch sử năm 2021. Thị trường trong giai đoạn cập nhật kết quả kinh doanh quí II/2025. Phân hóa với những điểm nhấn nổi bật, tăng giá tốt ở các mã có thông tin tích cực, tích lũy tốt.

VN-Index đang hướng đến vùng giá cao nhất lịch sử 1.530 điểm - 1.537 điểm. Các vị thế mua, giao dịch có tính chất luân chuyển ngắn hạn, dựa trên thông tin kết quả kinh doanh quí II. Diễn biến ngắn hạn cho thấy, dòng tiền ngắn hạn đang suy giảm. Nhiều mã đang chịu áp lực bán ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng và khi kết quả kinh doanh quí II/2025 đã công bố. Nhà đầu tư cần lưu ý sau tháng 7/2025 thị trường sẽ đi vào giai đoạn trống thông tin. Đồng thời có nhiều nhóm ngành tăng trưởng tốt trong quí II, một phần đến từ tăng cường xuất nhập khẩu trước thời điểm chính thức áp thuế đối ứng. Do đó, kết quả kinh doanh, tăng trưởng xuất nhập khẩu có thể rất khó dự báo trong quí III khi thuế quan bắt đầu được áp dụng.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên đánh giá kỹ các giao dịch đầu cơ, đánh giá rủi ro đối với danh mục hiện tại, nên bắt đầu giảm tỉ trọng ngắn hạn, thực hiện hóa từng phần lợi nhuận đối với các mã đạt kỳ vọng, bắt đầu dần suy yếu khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh lịch sử tháng 1/2022”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index vẫn chưa thể vượt hoàn toàn mức 1.520 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán đã xuất hiện trong phiên 24/7 khiến VN-Index có thời điểm giảm hơn 9 điểm (-9,49 điểm). Tuy vậy, trong phiên ATC, VN-Index bất ngờ đóng cửa tăng điểm mạnh nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung chủ yếu trong rổ VN30. Thanh khoản trong phiên tiếp tục duy trì ở mức cao, khối lượng giao dịch chỉ giảm nhẹ so với phiên trước (-3,8%) và vẫn cao hơn (+18,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Trên biểu đồ, VN-Index xuất hiện mô hình nến “Dragonfly Doji” cho thấy sự giằng co cao độ giữa bên mua và bên bán mà chưa bên nào có thể kiểm soát được thế thượng phong. Mô hình nến này đã xuất hiện 3 lần trong 9 phiên gần đây và 2 lần trước đều khiến VN-Index rung lắc nhẹ. Lần xuất hiện này khi VN-Index đang tiệm cận mức đỉnh lịch sử nên khả năng cao sẽ có áp lực bán gia tăng.

VN-Index vẫn chưa thể vượt hoàn toàn mức 1.520 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng ở thời điểm hiện tại, tránh việc mua đuổi. Cần ưu tiên bảo vệ lợi nhuận trong thời điểm hiện tại và duy trì tỷ lệ tiền mặt cao hơn cổ phiếu, chờ nhịp chỉnh để có điểm mua an toàn hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể điều chỉnh trong phiên hôm nay 25/7 và chỉ số VN-Index vẫn chưa thể vượt hoàn toàn mức 1.520 điểm. Đồng thời, mức độ biến động của chỉ số VN30 có dấu hiệu giảm nhẹ cho thấy nhóm vốn hóa lớn có khả năng sớm bước vào giai đoạn tích lũy và đà tăng ngắn hạn có thể chững lại. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn tăng vào vùng lạc quan quá mức cho thấy cơ hội ngắn hạn vẫn thấp.

“Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 55-60% danh mục và hạn chế mua mới trong thời điểm này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.