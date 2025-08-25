Nhận định chứng khoán 25-29/8: VN-Index tiếp tục rung lắc, biến động

Áp lực bán sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới

Sau tuần tăng điểm vượt mốc tâm lý 1.600 điểm, thị trường chứng khoán trở nên hứng khởi. Tiếp tục tăng điểm mạnh, VN-Index hướng đến vùng giá 1.700 điểm với nhiều thông tin tích cực từ nhóm ngân hàng, vốn hóa lớn. Thị trường phân hóa và bắt đầu chịu áp lực bán, tạo đỉnh ở nhiều nhóm mã trong 3 phiên cuối tuần. VN-Index giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần giao dịch 18-22/7, VN-Index vẫn tăng 0,95% lên mức 1.645,47 điểm, trên mốc tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 tăng 1,73% lên mức 1.814,02 điểm, trên mốc 1.800 điểm.

Độ rộng thị trường nghiên về tiêu cực, áp lực bán gia tăng mạnh, thanh khoản đột biến trên hầu hết các nhóm mã như thủy sản, thép, phân bón, hóa chất, bảo hiểm, công nghệ, viễn thông, chứng khoán, dệt may, xây dựng... ngoại trừ một số nhóm mã vẫn tăng giá so với tuần trước là ngân hàng, dầu khí. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với giá trị 282 ngàn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 9,2% so với tuần trước, trung bình gần 1,9 tỷ cổ phiếu/phiên trong tuần này. Tuy nhiên thể hiện áp lực phân phối mạnh trên vùng giá cao của rất nhiều nhóm mã. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị -7.691 tỷ đồng trên HOSE trong tuần này.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần 22/8. VN-Index đóng cửa giảm điểm với thanh khoản gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh vùng nổ, vượt (+24,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng đã không còn thể hiện sức mạnh vượt trội nâng đỡ thị trường như trong các phiên trước đó, phần lớn các cổ phiếu đã quay đầu giảm điểm, thậm chí nhiều mã còn giảm sàn (EIB, SHB, VPB) khiến thị trường giảm điểm khá mạnh. Đóng cửa có biên độ giảm sâu đi kèm với đó là thanh khoản dâng cao cho thấy tín hiệu tăng điểm trước đó đã bị bẻ gãy và khả năng cao áp lực bán sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới.

VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc, biến động

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index xuất hiện mẫu hình nến đỏ thân dài trên đồ thị ngày, đi kèm với khối lượng giao dịch vượt trội so với bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán đang gia tăng đáng kể. Chỉ số hiện đang quay lại dưới MA 5 ngày nhưng vẫn duy trì trên MA 10 ngày.

ASEANSC cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc, biến động sau giai đoạn tăng bùng nổ trong nhiều tháng qua. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.630 +/- trong khi kháng cự gần quanh mức 1660+/-.

“Nhà giao dịch ngắn hạn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân từng phần tại các nhịp biến động. Ưu tiên tìm cơ hội là các cổ phiếu: thuộc lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và có chính sách vĩ mô hỗ trợ, bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,… hiện đang điều chỉnh đan xen trong xu hướng tăng ngắn hạn của cổ phiếu”, ASEANSC khuyến nghị.

Ông Khiếu Trọng Huy, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, mặc dù áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua vẫn còn hiện hữu, tuy nhiên, các cổ phiếu nhóm này có thể sẽ xuất hiện một vài phiên tăng điểm kỹ thuật trước khi đi vào quá trình điều chỉnh tích lũy trong giai đoạn cuối tháng 8. Đây là nhịp điều chỉnh cần thiết trong một xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn của nhóm này trong tháng 9.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro danh mục bằng việc nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có. Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”, ông Huy lưu ý.