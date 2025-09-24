Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.665 điểm

VN-Index sẽ tiếp tục Sideway trong biên độ hẹp

Sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm và chịu áp lực bán khá đột biến ở phiên trước. Thị trường đã phân hóa, áp lực bán giảm. VN-Index phục hồi nhẹ trong phiên với thanh khoản rất thấp, sau đó áp lực bán gia tăng trong phiên chiều với áp lực bán gia tăng khá mạnh ở nhiều mã có giai đoạn tích lũy, chưa chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên giao dịch ngày 23/9, VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (+0,05%) sau 5 phiên giảm điểm, lên mức 1.635,26 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 phục hồi tăng 1,85 điểm (+0,10%) lên mức 1.821,45 điểm.

Độ rộng trên HOSE khá cân bằng sau áp lực bán mạnh với 153 mã phục hồi tăng giá, mức độ phục hồi kém, thanh khoản thấp. Tập trung ở các mã ngân hàng sau giai đoạn điều chỉnh, bán lẽ, viễn thông, chứng khoán, phân bón...; 157 mã giảm giá, gia tăng áp lực điều chỉnh ở các mã bất động sản, công nghệ và một số mã ngân hàng... và 64 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm mạnh, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -42,2% so phiên trước, thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2025 đến nay. Thể hiện mức độ phục hồi kém sau giảm điểm, tâm lý thận trọng và mức độ phân hóa cao. Khối ngoại sau giai đoạn bán ròng mạnh đột biến vượt giá trị bán ròng năm 2024, bán ròng nhẹ -11,7 tỷ đồng trong phiên 23/9 trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) đánh giá, sắc xanh đã quay trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp trước đó. Tuy vậy, biên độ tăng điểm rất bé, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh hôm nay thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên (-43,7%). Thanh khoản ở mức cạn kiệt và biên độ biến động không lớn cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư nên khả năng biến động mạnh trong các phiên sắp tới có xác suất không cao.

“Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục Sideway trong biên độ hẹp trong các phiên tới trước khi thanh khoản có sự bùng nổ trở lại mức bình quân. Nhà đầu tư nên thận trọng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trạng thái cân bằng mới và nhất là chờ đợi thanh khoản quay trở lại rồi mới mở thêm vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.665 điểm

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên hôm nay 24/9 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.665 điểm (tức là đường trung bình 20 phiên). Đồng thời, vùng hỗ trợ 1.600 điểm vẫn đang là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn và các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cũng có dấu hiệu hồi phục cho thấy khả năng xuyên thủng 1.600 điểm của chỉ số VN-Index vẫn đang đánh giá thấp.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tạm thời dừng mua mới khi thanh khoản đang ở mức thấp”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Ông Khiếu Trọng Huy, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, việc để mất đường xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ tháng 4 đến hiện tại có thể khiến chỉ số có thể cần nhiều thời gian điều chỉnh để tích lũy lại xung lực và cho các nhóm cổ phiếu thiết lập mặt bằng giá mới.

BVSC kỳ vọng VN-Index sẽ hình thành vùng dao động đi ngang trong vùng từ quanh 1.600 -1.700 điểm trong giai đoạn cuối tháng 9 nhưng cũng để lưu ý đến rủi ro giảm ngắn hạn của thị trường khi VN-Index vẫn đang được định vị trong giai đoạn “throwback” để kiểm tra lại vùng đỉnh năm 2022 sau 4 tháng tăng điểm liên tiếp trước đó. Diễn biến các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ phân hóa mạnh ở giai đoạn này, nhóm cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng có thể sẽ hồi phục tăng điểm trở lại sau khi đã trải qua hơn 2 tuần điều chỉnh.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên thực hiện bán để cơ cấu lại tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu cho phù hợp để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn. Việc sử dụng margin nên hạn chế ở thời điểm hiện tại. Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể xem xét mua các cổ phiếu giảm mạnh trong 2 tuần vừa qua như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ… và tiếp tục canh mua các ngành tiềm năng trong quý 4 như bất động sản và đầu tư công”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.