Nhận định chứng khoán 24/7: Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng

Khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh

Sau khi vượt mốc tâm lý 1.500 điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục tâm lý tích cực. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá từ đầu phiên, hướng đến vùng giá 1.525 điểm, với điểm nhấn là thanh khoản trong phiên sáng cao, hơn 21.000 tỉ đồng được giao dịch. Thị trường sau đó chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu lớn, bất động sản. Kết phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index tăng nhẹ 2,77 điểm (+0,18%) lên mức 1.512,31 điểm, vượt lên mốc tâm lý 1.500 điểm, hướng đến giá cao nhất lịch sử tháng 1/2022. Trong khi VN30 giảm 2,97 điểm (-0,18%) về mức 1.653,01 điểm.

Độ rộng trên HOSE tích cực với 203 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã chứng khoán, xây dựng, xây lắp điện, phân bón, hóa chất, cao su, dầu khí..., 120 mã giảm giá, phân hóa, tập trung ở các mã đã tăng giá mạnh trong các nhóm bất động sản, ngân hàng, khoáng sản, các mã có kết quả kinh doanh không vượt trội và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh sau 2 phiên giảm, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 17,3% so với phiên trước. Thể hiện áp lực bán giá cao gia tăng ở nhiều mã đã tăng mạnh hơn, đồng thời vẫn gia tăng khá đột biến ở nhiều mã có giai đoạn tích lũy tốt, chưa tăng nhiều, kết quả kinh doanh tích cực. Khối ngoại sau phiên bán ròng, mua ròng với giá trị 245,8 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 23/7.

Theo Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên tăng mạnh ngày 22/7 duy trì quán tính giúp VN-Index tiếp tục có một phiên tăng điểm trong ngày 23/7. Tuy nhiên, biên độ tăng điểm đã giảm nhiệt và VN-Index đóng cửa đã thu hẹp đà tăng so với khi mở cửa. Bên cạnh đó, thanh khoản tăng cao với khối lượng khớp lệnh tăng (+17,3%) so với phiên liền trước và vượt (+27,7%) so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index cũng đã test ngưỡng kháng cự 1.515 – 1.521 điểm mà chưa thể chinh phục được cho thấy bên bán đã chủ động gia tăng lượng cung. Xu hướng tăng điểm vẫn đang chiếm ưu thế nhưng lực bán đang có chiều hướng tăng dần và khả năng cao đà tăng sẽ không còn được duy trì như trong các phiên trước.

“Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đang tiệm cận mức đỉnh lịch sử 1.535 điểm và có tín hiệu thanh khoản gia tăng mạnh, nhưng biên độ tăng điểm không cao, thậm chí có phần bị thu hẹp khi kết phiên. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong vài phiên tới và nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong vị thế mua đuổi, ưu tiên bảo vệ lợi nhuận trong thời điểm hiện tại và duy trì tỷ lệ tiền mặt cao hơn cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nhận định.

Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng

Còn nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 24/7 khi áp lực bán có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt, áp lực bán có xu hướng gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và rủi ro ngắn hạn gia tăng nên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng ở giai đoạn này. Đồng thời, chỉ báo tâm lý vẫn tăng mạnh vào vùng lạc quan quá mức nên rất khó tìm cơ hội mua trong giai đoạn này.

“Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 55 – 60% danh mục và vẫn dừng mua mới. Đồng thời, các nhà đầu tư quan sát và hạ thêm tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số VN-Index điều chỉnh dưới mức hỗ trợ 1.480 điểm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, chỉ số có thể tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh vùng đỉnh lịch sử năm 2022 tương ứng 1.505-1.535 điểm trong các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, việc neo giữ ở vùng cao sẽ tiếp tục tạo ra các phiên rung rũ mạnh cho thị trường khi có các thông tin không tích cực xuất hiện, đặc biệt là thời điểm các thông tin chính thức về thuế quan và cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed đang tới gần.

“Nhà đầu tư lưu ý hiện thực hóa lợi nhuận các vị thế ngắn hạn trong danh mục nếu giá vi phạm các ngưỡng trailing stop”, chuyên gia của BVSC nhấn mạnh.