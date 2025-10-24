Nhận định chứng khoán 24/10: Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua mới

Áp lực bán vẫn gia tăng ở nhiều mã có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao

Sau 2 phiên tăng điểm dưới áp lực bán mạnh, VN-Index tiếp tục phục hồi, tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp, với ảnh hưởng tích cực của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên, chịu áp lực điều chỉnh về 1.670 điểm và tăng điểm trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 23/10, VN-Index tăng 8,56 điểm (+0,51%) lên mức 1.687,06 điểm, hướng đến kháng cự 1.700 điểm. Trong khi VN30 tăng 14,90 điểm (+0,77%) lên mức 1.945,78 điểm, hướng đến kháng cự quanh 1.950 điểm.

Độ rộng trên HOSE khá cân bằng với 157 mã tăng giá. Nổi bật ở các cổ phiếu Vingroup, bán lẻ, tiêu dùng, phục hồi ở nhóm dầu khí, cảng biển, bảo hiểm...; 156 mã giảm giá, tập trung nhiều ở vốn hóa trong nhóm xây dựng, bất động sản, chứng khoán, thép, công nghệ, viễn thông....và 50 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm mạnh, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -23,2% so với phiên trước cho thấy thị trường cân bằng hơn, áp lực bán giảm ở nhiều mã, mức độ phục hồi cũng cũng kém với thanh khoản thấp, ngoại trừ số ít mã số biến khá tích cực trước thông tin về kết quả kinh doanh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -1.289 tỷ đồng trong phiên 23/10 trên HOSE.

Kết phiên giao dịch ngày 23/10, VN-Index tăng 8,56 điểm (+0,51%) lên mức 1.687,06 điểm

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm sau khi phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ 1.620 điểm - 1.630 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025. Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành, VN30, chỉ số VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Tuy nhiên, chất lượng thị trường chưa cải thiện tốt, khi đa số nhiều cổ phiếu vẫn trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025 với áp lực cung giá cao gia tăng khi VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 8-9/2025.

“Sau biến động giảm mạnh, thị trường chung đang cân bằng trở lại với mức độ phân hóa cao. Cơ hội sinh lợi ngắn hạn trên thị trường thấp. Dòng tiền ngắn hạn trên thị trường tiếp tục suy yếu đối với nhiều nhóm mã. Dẫn đến áp lực bán vẫn gia tăng ở nhiều mã có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao, nền tảng cơ bản kém. Nhà đầu tư cần thận trọng đánh giá lại các cơ hội đầu tư mới, dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quí III/2025 tăng trưởng tốt”, chuyên gia của SHS nhận định.

VN-Index có thể tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index nối dài phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng đã chững lại cuối phiên và thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong gần một tháng trở lại đây là sụt giảm sâu so với mức bình quân 20 phiên (-32,6%). Sắc xanh của chỉ số chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung ở rổ VN30 (LPB, MWG, GAS, SAB, VHM, VJC, VIC…) mà không lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu khác. Vì vậy, sắc xanh của phiên 23/10 không mang nhiều động lực cho sự đảo chiều tăng điểm, mà thiên vì nhịp hồi kỹ thuật.

VN-Index có thể tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Dù đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, song tín hiệu điều chỉnh trong 2 phiên giảm trước đó chưa bị bẻ gãy và mức độ rủi ro vẫn còn cao cho vị thế mua mới. Không loại trừ khả năng nhịp hồi kỹ thuật có thể kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm rồi mới quay lại xu hướng điều chỉnh. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mua mới, ưu tiên nhịp hồi lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu ở những danh mục đang rơi vào vùng rủi ro”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong phiên hôm nay 24/10. Diễn biến hồi phục của thị trường có thể theo hướng biến động hẹp về điểm số kèm theo sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu theo KQKD quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Mặt khác, cũng cần lưu ý thêm về rủi ro tiếp tục điều chỉnh ngắn hạn của thị trường vẫn còn hiện hữu nếu VN-Index có dấu hiệu suy yếu và đóng cửa tuần dưới đường MA50.

“Nhà đầu tư tiếp tục tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để thực hiện tái cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức an toàn, xử lý phần margin (nếu có). Các vị thế ngắn hạn vẫn nên được quản trị rủi ro bằng các ngưỡng trailing stop. Đối với hoạt động mua trading, ưu tiên mua T+ các vị thế có sẵn, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có KQKD quý 3 và triển vọng lợi nhuận quý 4 tích cực”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.