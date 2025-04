Nhận định chứng khoán 23/4: VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.246

VN-Index suy giảm dưới vùng kháng cự gần nhất 1.230 điểm

VN-Index đã có phiên giao dịch đột biến tiêu cực với nhiều mã, nhóm mã trước những thông tin kém tích cực trên thị trường. Trong phiên 22/4, VN-Index chịu áp lực bán mạnh về vùng giá quanh 1.140 điểm với khối lượng bán đột biến. Tuy nhiên, cuối phiên khi áp lực bán giảm, VN-Index đã phục hồi trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 22/4, VN-Index chỉ còn giảm 9,94 điểm (-0,82%) về mức 1.197,13 điểm, quanh vùng giá 1.200 điểm. Trong khi VN30 chỉ giảm nhẹ 3,91 điểm (-0,30%) về mức 1.290,38 điểm, suy giảm dưới kháng cự giá trung bình 200 phiên quanh 1.320 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 278 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh đột biến ở nhóm mã khu công nghiệp, thủy sản, dệt may, chứng khoán, dầu khí... với thanh khoản đột biến, 67 mã tăng giá và 30 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch tăng đột biến 97,2% trên HOSE so với phiên trước. Thể hiện thị trường chịu áp lực bán tháo. Một phần do tâm lý bi quan, sợ hãi và áp lực dư nợ ký quỹ vẫn còn ở mức cao. Khối ngoại tiếp tục mua ròng khá tốt trong phiên 22/4 với giá trị 508,8 tỉ đồng HOSE.

Kết phiên giao dịch ngày 22/4, VN-Index chỉ còn giảm 9,94 điểm (-0,82%) về mức 1.197,13 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index suy giảm dưới vùng kháng cự gần nhất 1.230 điểm. VN-Index đang nổ lực phục hồi, tạo vùng cân bằng quanh vùng giá 1.200 điểm. Đây là vùng hỗ trợ tâm lý mạnh, vùng giá trung bình trong 5 năm qua, cũng như vùng giá cao nhất năm 2018. Hỗ trợ mạnh hơn là vùng giá quanh 1.170 điểm, tương ứng giá của phiên phục hồi tốt sau khi tạm hoãn áp thuế đối ứng của Mỹ.

“Ngắn hạn tâm lý thị trường khá bi quan, sợ hãi. Bên cạnh áp lực dư nợ ký quỹ đang ở mức rất cao sau khi các công ty chứng khoán công bố dư nợ cho vay ký quỹ cuối quí I/2025 là một phần dẫn đến áp lực bán mạnh đột biến trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, dòng tiền cho thấy đang cải thiện gia tăng khá tốt ở nhiều mã khi giảm giá mạnh.

“Rất nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn bán tháo đang tương đối rẽ so với các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Phù hợp các vị thế tỉ trọng thấp tích lũy thận trọng, hoặc xem xét mua lướt ngắn hạn hạ giá vốn đầu tư. Tuy nhiên, thị trường vẫn diễn biến khó lường, mức độ rủi ro ngắn hạn cao hơn cơ hội. Do đó, nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh mới hiện nay đối với các trường hợp tỉ trọng cao, chưa kịp thời cơ cấu danh mục khi thị trường giảm mạnh”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.246 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Kiến Thiết (CSI), một phiên biến động rất mạnh của chỉ số VN-Index. Áp lực bán hiện diện ngay khi mở cửa và bất ngờ gia tăng rất mạnh trong đầu phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm rất sâu (-70 điểm), thủng cả ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng 1.170 – 1.180 điểm. Tuy vậy, khi VN-Index test khoảng GAP tăng điểm trước đó, mốc quanh 1,140 điểm thì lực cầu bắt đáy có tín hiệu gia tăng rất mạnh, hấp thu gần như toàn bộ lượng cung hoảng loạn bán tháo, qua đó, giúp VN-Index thu hẹp rất lớn biên độ giảm điểm khi kết phiên. Thanh khoản phiên 22/4 cũng bùng nổ mạnh với khối lượng khớp lệnh vượt (+62,9%) so với mức bình quân 20 phiên.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.246 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều Hammer cho thấy xu hướng giảm giá sẽ chững lại. Tín hiệu đảo chiều sau phiên 22/4 có khá nhiều tín hiệu tích cực và khả năng lớn là dấu hiệu đảo chiều thật để quay trở lại xu hướng tăng giá. Các khoảng GAP tăng giá đều được test trong lần rũ bỏ trước áp lực bán hoảng loạn hôm nay, nhưng lực cầu nhanh chóng hấp thụ hết và giúp VN-Index đóng cửa bảo vệ thành công các ngưỡng hỗ trợ.

“VN-Index có thể sẽ quay lại xu hướng tăng điểm và hướng tới mốc kháng cự 1.270 – 1.300 điểm trong thời gian tới. Không loại trừ khả năng phiên hôm nay 23/4 sẽ có nhịp rũ bỏ để VN-Index test lại một lần nữa mốc hỗ trợ 1.170 – 1.180 điểm, và đây là thời điểm để nhà đầu tư có thể tiếp tục mạnh dạn mở thêm vị thế mua mới cũng như gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nhận định.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 23/4 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.246 điểm. Đồng thời, chỉ số VN-Index xuất hiện mô hình nến Bullish Doji cho thấy thị trường có thể tăng điểm ở phiên hôm nay 23/4 với xác suất cao. Điểm tích cực là dòng tiền ở các mức giá thấp tăng mạnh và nhiều cổ phiếu đã nhanh chóng thu hẹp đà giảm, điều này cho thấy dòng tiền sẵn sàng tham gia khi thị trường giảm mạnh.

“Yếu tố margin đang khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng, nhưng chúng tôi đánh giá tỷ lệ margin/VCSH của các CTCK vẫn dưới mức 100% nên chúng tôi đánh giá đây vẫn là mức an toàn và dư địa margin tăng vẫn còn nhiều. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu mạnh (mức Stock Rating trên 80 điểm)”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.