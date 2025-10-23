Nhận định chứng khoán 23/10: VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự quanh 1.700

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mua mới

Sau phiên phục hồi trước áp lực bán đột biến. Thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi trong đầu phiên 22/10 với mức độ phân hóa cao, thanh khoản thấp. Áp lực bán sau đó tiếp tục gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã trong phiên chiều. VN-Index giảm điểm về lại vùng giá thấp phiên trước, quanh 1.620 điểm và bắt đầu phục hồi tốt trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 22/10, VN-Index tăng 15,07 điểm (+0,91%) lên mức 1.678,50 điểm, hướng đến kháng cự 1.700 điểm. Trong khi VN30 tăng 14,98 điểm (+0,78%) lên mức 1.930,88 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về phục hồi tích cực với 218 mã tăng giá. Khá nổi bật ở các mã công nghệ, phân bón, xi măng, nhựa, bán lẻ... và các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quí III tăng trưởng mạnh; 113 mã giảm giá, phân hóa trong nhóm ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, hàng không... và 33 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm mạnh, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -40,5% so với phiên trước. Cho thấy nhiều mã phục hồi kém sau phiên giảm mạnh, lực cầu chỉ gia tăng ở vùng giá thấp và các mã chất lượng tốt, kết quả kinh doanh khả quan, và một phần do áp lực cung giảm sau giảm mạnh đột biến. Khối ngoại bán ròng trở lại với giá trị -1.633 tỷ đồng trong phiên 22/10 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp. Điểm đáng chú ý trong phiên 22/10 là có thời điểm VN-Index giảm điểm sâu, nhưng đóng cửa ở mức cao gần nhất ngày và vượt qua ngưỡng hỗ trợ đã bị phá vỡ trước đó, mốc 1.655 – 1.665. Đây là một tín hiệu khá tích cực mà phiên liền trước VN-Index tăng điểm nhưng chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thanh khoản lại rơi vào vùng thấp, sụt giảm khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-37,1%) so với phiên trước đó và thấp hơn -13,21% so với mức bình quân 20 phiên. Vậy nên tín hiệu tăng điểm chưa được xác nhận và xu hướng giảm điểm trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Vì vậy, phiên tăng 22/10 mang nhiều yếu tố của nhịp hồi kỹ thuật mà chưa có nhiều tác động thay đổi xu hướng trước đó. Nhịp hồi kỹ thuật còn có khả năng kéo VN-Index test lại ngưỡng kháng cự 1.717 – 1.721 điểm sau đó mới quay lại xu hướng điều chỉnh.

“Ở thời điểm hiện tại, dù thị trường hồi phục 2 phiên liên tiếp, song thanh khoản chưa được xác nhận nên nhà đầu tư cần chờ thêm sự quay lại của khối lượng. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mua mới, ưu tiên nhịp hồi lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu ở những danh mục đang rơi vào vùng rủi ro”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên hôm nay 23/10. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại mức kháng cự tâm lý 1.700 điểm, nhưng thanh khoản chưa tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã được giải tỏa đáng kể và cần chờ thêm xác nhận từ dòng tiền ở những phiên tới.

VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng hiện tại và vị thế bán ra lúc này chỉ ưu tiên cho việc hạ margin để đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng chưa nên vội vàng mở lại vị thế mua cho đến khi xác nhận xu hướng tăng trở lại”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, VN-Index cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại được xem là cần thiết giúp thị trường bớt áp lực giải chấp và mở ra cơ hội lấy lại vị thế dao động trên đường trung bình động 50 ngày (MA50). Chỉ số có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần.

“Nhà đầu tư ưu tiên cho hoạt động tái cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức an toàn. Đối với các vị thế ngắn hạn tiếp tục quản trị rủi ro khi vi phạm các ngưỡng trailing stop. Các hoạt động mua trading nên chờ các nhịp thị trường rung lắc, và lướt nhanh trên các vị thế đang có để giảm giá vốn bình quân cho các vị thế trung hạn”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.