Nhận định chứng khoán 22/8: Có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh phân hóa và rung lắc mạnh

Nhóm Ngân hàng có khả năng sẽ tiếp tục kéo VN-Index tăng điểm

Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh mới trong phiên 21/8. Trong khi nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao, tăng nóng lại tiếp tục bị bán mạnh. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên dưới ảnh hưởng tích cực ngân hàng, VN30. Đà tăng duy trì và tăng mạnh cuối phiên nhờ ảnh hưởng của nhóm công nghệ sau giai đoạn giảm giá mạnh. Kết phiên giao dịch ngày 21/8, VN-Index tăng 23,64 điểm (+1,42%) lên mức 1.688,00 điểm, hướng vùng giá 1.700 điểm. Trong khi VN30 tăng mạnh hơn 46,45 điểm (+2,54%) lên mức 1.874,91 điểm, hướng vùng giá tâm lý tiếp theo 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực, áp lực bán tiếp tục gia tăng ở nhóm mã vốn hóa trung bình, nhỏ với 214 mã giảm giá. Giảm mạnh ở nhóm bất động sản, xây dựng, thủy sản...; 118 mã tăng giá, nổi bật ở các mã ngân hàng, công nghệ... và 46 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -28,3% so phiên trước. Thể hiện mức độ phân hóa mạnh, nhiều mã không thu hút lực cầu sau giai đoạn tăng giá, chịu áp lực điều chỉnh. Khối ngoại gia tăng bán ròng mạnh với giá trị -2.422,2 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 21/8.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tiếp tục bùng nổ mạnh về điểm số, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Đóng cửa phiên 21/8, VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự kỳ vọng 1.684 điểm, tiến tới gần mốc 1.690 điểm nhờ nhóm cổ phiếu Ngân hàng (+4,17%) đồng loạt bứt phá. Thanh khoản phiên hôm nay ở mức thấp so với hôm qua và khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-7%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng điểm là khá cao, nhưng chủ yêu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và được yếu mạnh bởi nhóm Ngân hàng, còn hầu hết các nhóm ngành khác đều giảm điểm.

“Xu hướng của nhóm Ngân hàng vẫn đang rất mạnh xét theo dòng tiền nên khả năng cao sẽ tiếp tục kéo VN-Index tăng điểm trong phiên tiếp theo, giúp VN-Index vượt mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, vị thế mua mới cần thận trọng và hạn chế việc mua đuổi ở thời điểm này. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tiền mặt lớn hơn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index xây nền tích lũy ở trạng thái cân bằng hơn”, chuyên gia của CSI nhận định.

Có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh phân hóa và rung lắc mạnh

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường vẫn có khả năng đối mặt với áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay 22/8. Độ rộng thị trường suy yếu, cùng với đó là các yếu tố rủi ro ngắn hạn gia tăng cho nên chúng tôi vẫn lo ngại về kịch bản điều chỉnh của thị trường trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm và rủi ro gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư nên tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn để đưa tỷ trọng về mức 40-60% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, điểm số nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ ở vùng cao nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên hôm nay 22/8. Khả năng thị trường sẽ chưa xuất hiện các phiên sụt giảm mạnh ngay ở thởi điểm hiện tại, mà thay vào đó sẽ là các nhịp điều chỉnh phân hóa và rung lắc mạnh trong phiên.

“Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đổi với các vị thể đang có đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rửi ro danh mục bằng việc năng dẫn các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có. Đổi với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đổi với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.