Nhận định chứng khoán 22-26/9: VN-Index có thể duy trì vận động đi ngang tích lũy

VN-Index đang trở lại xu hướng tích lũy

Sau tuần đầu tháng 9 tạo đỉnh ngắn hạn, VN-Index tiếp tục có tuần giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp. Hai phiên đầu tuần VN-Index tăng điểm kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên cuối tuần. Kết tuần giao dịch 15-19/9, VN-Index giảm -0,52% về mức 1.658,62 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 kết tuần giảm -0,32% về mức 1.858,53 điểm, dưới kháng cự vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng thị trường phân hóa, nghiên về điều chỉnh, tích lũy trong biên độ hẹp. Các nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh là chứng khoán, bất động sản, thép, khu công nghiệp, ngân hàng, xây dựng, bán lẽ... Trong khi khá tích cực ở thủy sản, công nghệ, cảng, dệt may. Thanh khoản giảm khá mạnh trong tuần này, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm - 13,2% so với tuần trước, trung bình 1,01 tỷ cổ phiếu/phiên, giảm mạnh so với trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu phiên trong tháng 8. Thể hiện thị trường phân hóa, tâm lý thận trọng.

Khối ngoại bán ròng 9 tuần liên tiếp, tiếp tục bán ròng trong tuần qua với giá trị -5.715 tỷ đồng trên HOSE. Giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay lên đến 89.167 tỷ đồng, gần bằng lượng bán ròng năm 2024. Hiện tại tỉ lệ nắm giữ của khối ngoại đang giảm về khoảng 15,7%, gần với tỉ lệ nắm giữ thấp nhất trong lịch sử năm 2012.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) dự báo, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index có thể chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 chịu áp lực bán ở vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025 và cũng chuyển sang giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Về ngắn hạn, VN-Index đang trở lại xu hướng tích lũy sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Đây là nhịp điều chỉnh, tích lũy tất yếu sau khi VN-Index đã có giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Hiện tại, thị trường giao dịch với thanh khoản ở mức thấp, có tính chất tích lũy tạo nền giá mới, chờ đánh giá thêm các yếu tố cơ bản sau khi kết thúc quí III/2025. Để xu hướng thị trường chung VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới, mới có thể kỳ vọng. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và cần đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí III/2025.

“Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ duy trì sự vận động đi ngang tích lũy

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) đánh giá, VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp với biên độ giảm không quá lớn và có phần tương đương với 3 phiên trước. Bên cạnh đó, điểm chung của 4 phiên giảm là thanh khoản đều ở mức thấp với khối lượng sụt giảm so với mức bình quân 20 phiên. Tâm lý của giới đầu tư trở nên thận trọng trong cả tuần qua với xu hướng chính là đi ngang giảm nhẹ trong biên độ hẹp. Trên biểu tuần, VN-Index hình thành mẫu hình nến giảm điểm bao phủ thân nến xanh Doji của tuần trước, nhưng do thanh khoản của tuần này sụt giảm mạnh nên tín hiệu xác nhận sự giảm điểm chưa được thuyết phục.

“Xu hướng chủ yếu trong 9 phiên liên tiếp gần đây của VN-Index là Sideway với thanh khoản giảm nên động lực bứt phá vượt đỉnh trong tuần này 22-26/9 có xác suất không cao. Chúng tôi thiên về nhịp chỉnh, song tín hiệu thị trường chưa được xác nhận nên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng. Duy trì tỷ lệ tiền mặt nhỉnh hơn và kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới mạnh tay giải ngân cho vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ xu hướng tăng ngắn hạn tương ứng vùng hỗ trợ động 1.645-1.655 điểm. Với sự hỗ trợ này, chỉ số có thể sẽ duy trì sự vận động đi ngang tích lũy bên dưới vùng đỉnh cũ 1.705-1.715 điểm trước khi được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1.745-1.775 điểm trong thời gian tới.

“Nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để thực hiện bán giảm dần tỷ lệ margin cho các vị thế ngắn hạn hoặc tái cơ cấu sang các cổ phiếu tiềm năng trong quý IV. Các hoạt động mua trading T+ vẫn chỉ nên thực hiện khi thị trường lui về kiểm định vùng hỗ trợ trên. Tập trung ở các cổ phiếu có sẵn và một số ngành liên quan đến đầu tư công, nâng hạng, tiêu dùng bán lẻ…”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.