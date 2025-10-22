Nhận định chứng khoán 22/10: Thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi

Quán tính hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn

Thị trường chứng khoán mở cửa với lực cầu bắt đáy giúp giá hồi phục trong phiên, mặc dù rung lắc mạnh nhưng chỉ số đóng cửa tăng điểm. Kết phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 27 điểm, tương đương 1,65% lên mốc 1.663,43 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 1,63 điểm, tương đương 0,62% lên 264,65 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE và HNX lần lượt đạt 47.999 và 3.676 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng 2.408,27 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 83,48 tỷ đồng trên HNX.

3 mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số là MSN (-1,35), GAS (-0,55), NVL (-0,49). 3 mã tác động tích cực nhất lên chỉ số là VIC (+7,46), VHM (+2,71), FPT (+2,33).

Về diễn biến nhóm ngành, 11/11 nhóm ngành tăng. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm Công nghệ (+6,38%), do sự tăng giá của FPT (+6,9%) và CMG (+3,78%). Tiếp theo là nhóm Hàng tiêu dùng không thiết yếu (+2,83%), do sự tăng giá của HVN (+5,83%) và VJC (+3,15%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến xanh trên đồ thị ngày đi cùng với khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước, cho thấy lực cầu có xu hướng thận trọng hơn sau phiên biến động mạnh 20/10. Tuy nhiên, nền thanh khoản vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên.

ASEANSC nhận định, quán tính hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn vào đầu phiên hôm nay 22/10 dựa trên hiệu ứng tâm lý từ hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại. Mặc dù vậy, rung lắc, biến động có thể sớm quay lại do động thái dừng lỗ của một bộ phận nhà đầu tư. Hiện chỉ số vẫn đang neo giữ quanh nền tích lũy hình thành từ tháng 9/2025. Vùng hỗ trợ gần của VN-Index là khu vực 1.650+/- trong khi kháng cự gần nằm quanh ngưỡng 1.680 +/-.

“Nhà đầu tư chỉ nên duy trì vị thế nắm giữ với các cổ phiếu có giá vốn an toàn đồng thời đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể tìm kiếm điểm mua điều chỉnh đối với các cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh Quý 3/2025 tích cực”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên hôm nay 22/10. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index đóng cửa trên đường trung bình 50 phiên (tức là mức 1.672 điểm) thì nhịp hồi phục kỹ thuật được kỳ vọng sẽ tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ và vẫn trong vùng bi quan cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi hạ đòn bẩy về mức an toàn và chưa mua lại ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, nếu nhà đầu tư đã có tỷ lệ đòn bẩy an toàn thì có thể nắm giữ danh mục hiện tại”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, việc thị trường đang chiết khấu nhanh các yếu tố tiêu cực và giảm về các vùng hỗ trợ mạnh ngắn hạn có thể giúp thị trường sớm thiết lập lại trạng thái cân bằng và mở ra cơ hội hồi phục kỹ thuật trong các phiên tiếp theo.

“Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro đối với các vị thế ngắn hạn vi phạm ngưỡng trailing stop. Các vị thế ngắn hạn mới mua cần có thiết lập các mức stoploss khi cổ phiếu về tài khoản. Giảm tỷ trọng tổng danh mục về mức an toàn khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc mở vị thế mua trading nếu thị trường giảm mạnh đầu phiên”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.