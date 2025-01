Nhận định chứng khoán 22/1: Thị trường có thể sớm quay trở lại đà tăng

Thị trường chứng khoán có thể sớm quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 22/1 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Thị trường có khả năng sẽ tiếp tục hồi phục VN-Index đầu phiên 21/1 tăng điểm và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự quanh 1.255 điểm. Áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều với nhiều mã, nhóm mã biến động mạnh. Kết phiên giao dịch ngày 21/1, VN-Index giảm 3,46 điểm (-0,28%) về mức 1.246,09 điểm, trong vùng 1.245 điểm -1.255 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023. VN30 giảm 2,14 điểm (-0,16%) về mức 1.314,81 điểm, chịu áp lực điều chỉnh vùng giá quanh 1.320 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiên nay, kiểm tra lại vùng giá 1.300 điểm. Độ rộng thị trường trên HOSE nghiên về tiêu cực với 184 cổ phiếu giảm giá, 112 cổ phiếu tăng giá và 64 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Thanh khoản tăng với khối lượng giao dịch trên VN-INDEX tăng 6,2% so với phiên trước, thể hiện áp lực bán ngắn hạn gia tăng khi thị trường sắp vào kỳ nghĩ lễ dài ngày. Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên HOSE với giá trị -163,8 tỷ đồng trong phiên 20/1. Kết phiên giao dịch ngày 21/1, VN-Index giảm 3,46 điểm (-0,28%) về mức 1.246,09 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên giao dịch 21/1 khép lại với sự điều chỉnh nhẹ, đánh dấu bằng một cây nến đỏ sau chuỗi phiên phục hồi trước đó, cùng thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. ASEANSC cho rằng, trong các phiên sắp tới thị trường có khả năng sẽ tiếp tục hồi phục khi: Áp lực tỷ giá trong nước kỳ vọng sẽ sớm hạ nhiệt đáng kể do chỉ số DXY tiếp đà sụt giảm sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ không áp đặt thuế quan ngay sau lễ nhậm chức; Các thị trường chứng khoán thế giới nối dài đà hồi phục khi các nhà đầu tư được tạm thời gỡ bỏ tâm lý lo ngại về các chính sách mạnh tay của Tổng thống Trump. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng khi diễn biến rung lắc vẫn là xu hướng chủ đạo trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2024 (âm lịch). “Nhà đầu tư có thể cân nhắc tiếp tục giải ngân từng phần với các cổ phiếu lớn có nền tảng cơ bản và triển vọng kinh doanh tích cực, sẵn sàng lượng tiền mặt để thiết lập vị thế chắc chắn khi thanh khoản thị trường đang cạn kiệt và định giá rất hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm. Thị trường có thể sớm quay trở lại đà tăng Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiên Thiết (CSI), VN-Index trong 2 phiên gần đây có xu hướng đi ngang, biến động hẹp, thể hiện tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước dịp nghỉ tết Nguyên đán dài ngày. Thị trường có thể sớm quay trở lại đà tăng (Ảnh minh họa: KT) “Mức độ biến động của VN-Index sẽ không quá lớn trong những phiên còn lại của năm cũ âm lịch, nên xu hướng đi ngang với biên độ hẹp sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Tín hiệu tích cực hình thành từ tuần tăng điểm trước đó vẫn chưa bị phá vỡ nên nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục đã mua, thăm dò và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu bùng nổ xác nhận xu hướng tăng giá để gia tăng mạnh thêm nhiều vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sớm quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 22/1 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục và có thể xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.